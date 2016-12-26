08:53, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± sÃ¼rekli artÄ±yor





Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kseldi. BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan gÃ¼venli bÃ¶lgeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan, durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye sevki devam ediyor. Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a ulaÅŸtÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 41'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 104'Ã¼nÃ¼n il dÄ±ÅŸÄ±na sevk edildiÄŸi, 41'inin taburcu edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YaralÄ±lardan 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu kaydedildi.

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