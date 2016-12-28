09:06, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Netanyahu'dan Kerry'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki





Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin Yahudi yerleÅŸim birimleri konusunda "takÄ±ntÄ±lÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin, Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine tepki gÃ¶stererek, "Kerry, Yahudi yerleÅŸim birimleri konusunda takÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu ortaya koydu." ifadesini kullandÄ±. Netanyahu'nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kerry'nin konuÅŸmasÄ±nda, Filistinlilerin bir Yahudi devletini hiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmemelerinin temel sebeplerine yer vermediÄŸi belirtildi. "Kerry'nin konuÅŸmasÄ± Ä°srail karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. TÄ±pkÄ± Kerry'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kuruluna sunduÄŸu karar gibi." ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Kerry, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Yahudi yerleÅŸim birimleri konusunda takÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu ortaya koydu." deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yolu olduÄŸunu vurgulayarak, "BirleÅŸmiÅŸ Milletlerdeki oylama, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik." demiÅŸti. Ä°srail'in, iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± iÃ§eren karar, cuma gÃ¼nÃ¼ 14 oyla BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kurulunda kabul edilmiÅŸti.

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