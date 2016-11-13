09:17, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Kolombiya'da FARC Ã¼yelerine af





Af yasasÄ±, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlali yapmÄ±ÅŸ isyancÄ±larÄ± kapsamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya kongresinde,Â Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) ile varÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde isyancÄ±lara af Ã§Ä±ktÄ±. Kongrenin iki kanadÄ±nÄ± oluÅŸturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suÃ§lara karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± kapsayacak af yasasÄ± onaylandÄ±. Af yasasÄ±ndan,Â savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlalinde bulunmuÅŸÂ isyancÄ±lar yararlanamayacak. Kolombiya halkÄ±, FARC ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda bu yÄ±l imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± 2 Ekim'de yapÄ±lan referandumda reddetmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼met ile Ã¶rgÃ¼t 24 KasÄ±m'da yeni bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na imza atmÄ±ÅŸ, anlaÅŸma 30 KasÄ±m'da Temsilciler Meclisinin de onayÄ±ndan geÃ§miÅŸti.

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