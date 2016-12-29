09:31, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da vinÃ§ devrildi: E-5'te trafik durdu





Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde yan yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiÄŸe tamamen kapanÄ±rken, otoyolda kilometrelerce araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.

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