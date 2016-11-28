Abbas: MÃ¼zakereleri baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Ä°srail-Filistin sorununa yÃ¶nelikÂ Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine iliÅŸkin, Filistin yÃ¶netiminin Ä°srail ile barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'taki baÅŸkanlÄ±k merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Abbas'Ä±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± okudu.
Abbas aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s dahil Yahudi yerleÅŸim birimlerinin inÅŸasÄ±nÄ± durdurmasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± imzalanan anlaÅŸmalarÄ± uygulamasÄ± durumunda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Tarihi belirli,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) son kararÄ± dahil uluslararasÄ± yasa ve kararlara dayalÄ± mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirten Abbas, "Arap giriÅŸimi ve uluslararasÄ± kaynaklara dayalÄ±, Ä°srail iÅŸgalinin tamamen sonlanmasÄ± ve baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan bir Filistin devletinin inÅŸasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren, adaletli, kapsayÄ±cÄ± ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±labileceÄŸineÂ iliÅŸkin tam bir kanaate sahibiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AyrÄ±ca Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,Â barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren uluslararasÄ± konferansÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in Filistin yÃ¶netimi ile Fransa arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Ä°srailliler ve Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yolu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "BirleÅŸmiÅŸ Milletlerdeki oylama, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik." ifadesine yer vermiÅŸti.
Kerry'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Abbas, anlaÅŸmalarÄ±n uygulamasÄ± durumunda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Af yasasÄ±, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlali yapmÄ±ÅŸ isyancÄ±larÄ± kapsamayacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin Yahudi yerleÅŸim birimleri konusunda "takÄ±ntÄ±lÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
"Siyonizme KarÅŸÄ± Ortodoks Yahudileri"nden oluÅŸan grup,BMGKkararÄ±nÄ± BM karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼zenledikleri gÃ¶steriyle kutladÄ±
Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerryâ€™nin Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine tepki gÃ¶sterdi
Almanya'da her yÄ±l aÃ§Ä±lan Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na bu yÄ±l 63 yayÄ±nevi katÄ±ldÄ±
ACRI, Ä°srail hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerini 2016 yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlemekle suÃ§ladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak
TÃ¼rkmeneli Partisi BaÅŸkanÄ± SarÄ±kahya, "KerkÃ¼k kent merkezinde TÃ¼rkmenlerin can gÃ¼venliÄŸi bÃ¼yÃ¼k tehlike iÃ§inde" dedi
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, Twitter mesajÄ± ile Ä°srail'e destek vererek baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralana kadar "gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne havan saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "HiÃ§ kimse bize Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸimiz sorunlar Ã§Ä±kartamaz. Ã–nemli olan bizim baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z" dedi
THY beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 23 seferini iptal etti