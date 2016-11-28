09:23, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Abbas: MÃ¼zakereleri baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin Ä°srail-Filistin sorununa yÃ¶nelikÂ Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine iliÅŸkin, Filistin yÃ¶netiminin Ä°srail ile barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'taki baÅŸkanlÄ±k merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Abbas'Ä±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± okudu.

Abbas aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s dahil Yahudi yerleÅŸim birimlerinin inÅŸasÄ±nÄ± durdurmasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± imzalanan anlaÅŸmalarÄ± uygulamasÄ± durumunda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Tarihi belirli,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) son kararÄ± dahil uluslararasÄ± yasa ve kararlara dayalÄ± mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirten Abbas, "Arap giriÅŸimi ve uluslararasÄ± kaynaklara dayalÄ±, Ä°srail iÅŸgalinin tamamen sonlanmasÄ± ve baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan bir Filistin devletinin inÅŸasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren, adaletli, kapsayÄ±cÄ± ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±labileceÄŸineÂ iliÅŸkin tam bir kanaate sahibiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AyrÄ±ca Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,Â barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren uluslararasÄ± konferansÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in Filistin yÃ¶netimi ile Fransa arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry aÃ§Ä±klamasÄ±nda, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Ä°srailliler ve Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yolu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "BirleÅŸmiÅŸ Milletlerdeki oylama, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik." ifadesine yer vermiÅŸti.