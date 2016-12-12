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Ä°zmir'de DEAÅž operasyonunda 5 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de DEAÅž operasyonunda 5 gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°zmir'de, DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi.

Polis ekipleri, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ÅžÃ¼phelilerin, Suriye'deki Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±yla irtibatlÄ± olduÄŸu, sosyal medyada Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¶vÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± ve DEAÅž'a eleman kazandÄ±rmak iÃ§in faaliyetlerde bulunduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len zanlÄ±larÄ±n iÅŸlemleri devam ediyor.



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