09:58, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi





Anayasa Komisyonunun ÅŸimdiye kadar 8 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Anayasa Komisyonunun ÅŸimdiye kadar 8 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi, yedek milletvekilliÄŸini dÃ¼zenleyen madde ise Ã¶nergeyle Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Kabul edilen maddelere gÃ¶re, milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek. SeÃ§imler 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri de aynÄ± gÃ¼n olacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, 40 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim yapan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan halk tarafÄ±ndan seÃ§ilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi 5 yÄ±l olacak, bir kiÅŸi en fazla iki kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸinin kesilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±, bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, milletvekili seÃ§ilme yeterliliÄŸine sahip olanlar arasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, TBMM Ã¶nÃ¼nde and iÃ§ecek. CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.