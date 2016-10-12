10:08, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu





BeÅŸ ilde meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda KHK ile meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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