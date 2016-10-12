BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda KHK ile meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.
KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Asgari Ã¼cret 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t bin 777 lira 50 kuruÅŸ, net bin 404 lira oldu.
UÅŸak Valisi Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve karayollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi yaralandÄ±
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seydi FÄ±rat tutuklandÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinden, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta."aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mersin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu meydana gelen sel sebebiyle halk araÃ§larÄ±nda mahsur kaldÄ±
BeÅŸ ilde meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Anayasa Komisyonunun ÅŸimdiye kadar 8 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi
Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§ta Sosyal GÃ¼venlik Kurumu ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi arasÄ±nda yeni kriz Ã§Ä±ktÄ±. Krizin sebebi, SGK'nÄ±n TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi'nin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen her ilaÃ§tan aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 3.9 payÄ± kaldÄ±rmasÄ±!