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12:07, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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10:08, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu
BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu

BeÅŸ ilde meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda KHK ile meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara merkezli 5 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular fetÃ¶ operasyonu FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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Ä°stihbarat, FETÃ–'cÃ¼leri '3 renge ayÄ±rdÄ±'
Ä°stihbarat FETÃ–'cÃ¼leri '3 renge ayÄ±rdÄ±'

Firari Adli TÄ±p uzmanÄ± yakalandÄ±
Firari Adli TÄ±p uzmanÄ± yakalandÄ±

Yurt genelindeki FETÃ– operasyonlarÄ±nda 52 tutuklama
Yurt genelindeki FETÃ– operasyonlarÄ±nda 52 tutuklama

BalÄ±kesir'de polise operasyon; 21 gÃ¶zaltÄ±
BalÄ±kesir'de polise operasyon 21 gÃ¶zaltÄ±

BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kartal tutuklandÄ±
BBP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kartal tutuklandÄ±

ÃœÃ§ eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i tutuklandÄ±
ÃœÃ§ eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i tutuklandÄ±

Eski AK Parti Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
Eski AK Parti Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

AdÄ±yamanâ€™da FETÃ– operasyonu: 59 gÃ¶zaltÄ±
AdÄ±yaman da FETÃ– operasyonu 59 gÃ¶zaltÄ±

Mercek altÄ±ndaki ÅŸirketlere ne olacak?
Mercek altÄ±ndaki ÅŸirketlere ne olacak

Ak Parti'nin eski il baÅŸkanÄ±na FETÃ– tutuklamasÄ±
Ak Parti'nin eski il baÅŸkanÄ±na FETÃ– tutuklamasÄ±

6 bin 800 polis ihraÃ§ edilecek
6 bin 800 polis ihraÃ§ edilecek

Gediz Ãœniversitesi'ne 'FETÃ–' operasyonu: 86 gÃ¶zaltÄ±
Gediz Ãœniversitesi'ne 'FETÃ–' operasyonu 86 gÃ¶zaltÄ±

3 bakanlÄ±kta FETÃ– operasyonu
3 bakanlÄ±kta FETÃ– operasyonu

Zonguldak'ta FETÃ– operasyonu
Zonguldak'ta FETÃ– operasyonu

AYM ve YargÄ±tay'da FETÃ– operasyonu
AYM ve YargÄ±tay'da FETÃ– operasyonu

Firari iÅŸ adamÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§arken yakalandÄ±
Firari iÅŸ adamÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§arken yakalandÄ±

TÃ¼rkiye BatÄ±'dan kopabilir mi | ANALÄ°Z
TÃ¼rkiye BatÄ±'dan kopabilir mi ANALÄ°Z

Genelkurmay adli mÃ¼ÅŸaviri serbest
Genelkurmay adli mÃ¼ÅŸaviri serbest

BalÄ±kesir'de 1 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 3 kaymakam gÃ¶zaltÄ±nda
BalÄ±kesir'de 1 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 3 kaymakam gÃ¶zaltÄ±nda

Genelkurmay adli mÃ¼ÅŸaviri gÃ¶zaltÄ±nda
Genelkurmay adli mÃ¼ÅŸaviri gÃ¶zaltÄ±nda

'FETÃ–'nÃ¼n kilit ismi' yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n kilit ismi' yakalandÄ±

Yozgat'ta FETÃ– operasyonu
Yozgat'ta FETÃ– operasyonu

Tokat'ta FETÃ– operasyonu
Tokat'ta FETÃ– operasyonu

ÅžanlÄ±urfa merkezli 6 ilde FETÃ–/PDY operasyonu
ÅžanlÄ±urfa merkezli 6 ilde FETÃ– PDY operasyonu

GÃ¼lenâ€™in tutuklanmasÄ± iÃ§in ABDâ€™ye baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
GÃ¼len in tutuklanmasÄ± iÃ§in ABD ye baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±

14 hakim-savcÄ± daha tutuklandÄ±
14 hakim-savcÄ± daha tutuklandÄ±

Muhalefetten AK Partiâ€™ye â€˜YaÅŸ da yanmasÄ±nâ€™ listesi
Muhalefetten AK Parti ye YaÅŸ da yanmasÄ±n listesi

BartÄ±n'da FETÃ– operasyonu
BartÄ±n'da FETÃ– operasyonu

648 hakim ve savcÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
648 hakim ve savcÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'de FETÃ– operasyonu
Mardin'de FETÃ– operasyonu

25 ilde FETÃ– operasyonu: 46 gÃ¶zaltÄ±
25 ilde FETÃ– operasyonu 46 gÃ¶zaltÄ±

BozdaÄŸ: 16 bin kiÅŸi tutuklu, 6 bin gÃ¶zaltÄ± var
BozdaÄŸ 16 bin kiÅŸi tutuklu 6 bin gÃ¶zaltÄ± var

FETÃ–'nÃ¼n 'bÃ¼rokrasi' sorumlusuna gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'bÃ¼rokrasi' sorumlusuna gÃ¶zaltÄ±

Tokat'ta 10 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
Tokat'ta 10 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±

Samsun'daki FETÃ– operasyonunda 21 gÃ¶zaltÄ±
Samsun'daki FETÃ– operasyonunda 21 gÃ¶zaltÄ±

Ankara'da FETÃ– operasyonu: 135 gÃ¶zaltÄ±
Ankara'da FETÃ– operasyonu 135 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 8 bin ÅŸirkete inceleme
FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 8 bin ÅŸirkete inceleme

'FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ±' Ã¶ÄŸretmenlere tasfiye
FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ±' Ã¶ÄŸretmenlere tasfiye






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