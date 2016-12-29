UruguaylÄ± diktatÃ¶r Alvarez Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Uruguay'Ä±n eski diktatÃ¶rÃ¼ General Gregorio Alvarez, 91 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
Hava Kuvvetleri Merkez Hastanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada hapishanede olan Alvarez'in 14 AralÄ±k'ta kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.
Ãœlkede 1973'te yapÄ±lan darbede yer alan Alvarez, 1978'de Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu. 1981'de Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine gelen Alvarez, 1984'te yÃ¶netimi sivil bir hÃ¼kÃ¼mete devretmeyi kabul etmiÅŸti.
Askeri rejim sÄ±rasÄ±nda insanlÄ±k suÃ§u iÅŸlemekten hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava Ã§erÃ§evesinde 2007 yÄ±lÄ±nda tutuklanarak cezaevine konulan eski diktatÃ¶r Alvarez, 2009 yÄ±lÄ±nda 37 siyasi mahkumun Buenos Aires'ten Montevideo'ya kaÃ§ak yollardan getirilmeleri ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmelerine yardÄ±mcÄ± olmak suÃ§undan 25 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti.
Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 3 Ermeni asker Ã¶ldÃ¼
12 bin Yahudi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve AmerikalÄ±larÄ±n kumar cenneti Uruguay'a Ä°srailli firmalarÄ±n 20 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±yla bir gÃ¼venlik merkezi aÃ§Ä±ldÄ±
Leyte eyaletinin Hilongos bÃ¶lgesinde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 33 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazak istihbaratÄ± KNB'nin eski ÅŸefi Dutbayev devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etme iddiasÄ±yla tutuklandÄ±
Uruguay'Ä±n eski diktatÃ¶rÃ¼ General Gregorio Alvarez'in, 14 AralÄ±k'ta kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kerry'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Abbas, anlaÅŸmalarÄ±n uygulamasÄ± durumunda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Af yasasÄ±, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlali yapmÄ±ÅŸ isyancÄ±larÄ± kapsamayacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin Yahudi yerleÅŸim birimleri konusunda "takÄ±ntÄ±lÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
"Siyonizme KarÅŸÄ± Ortodoks Yahudileri"nden oluÅŸan grup,BMGKkararÄ±nÄ± BM karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼zenledikleri gÃ¶steriyle kutladÄ±
Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerryâ€™nin Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisine tepki gÃ¶sterdi
Almanya'da her yÄ±l aÃ§Ä±lan Astec TÃ¼rkÃ§e Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r FuarÄ±'na bu yÄ±l 63 yayÄ±nevi katÄ±ldÄ±
ACRI, Ä°srail hÃ¼kumeti ile parlamento Ã¼yelerini 2016 yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ± ihlalleri iÅŸlemekle suÃ§ladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi
Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de, hava kirliliÄŸini azaltmak iÃ§in ilk kez trafikteki araÃ§ sirkÃ¼lasyonuna sÄ±nÄ±rlama getirildi
Fransa'da belediye zabÄ±tasÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± demiryolu ve banliyÃ¶ trenlerinde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan gÃ¶revliler yaya kameralarÄ± ile donatÄ±larak tÃ¼m mÃ¼dahaleleri kayda alacak