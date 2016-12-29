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UruguaylÄ± diktatÃ¶r Alvarez Ã¶ldÃ¼
UruguaylÄ± diktatÃ¶r Alvarez Ã¶ldÃ¼

Uruguay'Ä±n eski diktatÃ¶rÃ¼ General Gregorio Alvarez'in, 14 AralÄ±k'ta kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uruguay'Ä±n eski diktatÃ¶rÃ¼ General Gregorio Alvarez, 91 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

Hava Kuvvetleri Merkez Hastanesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada hapishanede olan Alvarez'in 14 AralÄ±k'ta kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Ãœlkede 1973'te yapÄ±lan darbede yer alan Alvarez, 1978'de Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olmuÅŸtu. 1981'de Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine gelen Alvarez, 1984'te yÃ¶netimi sivil bir hÃ¼kÃ¼mete devretmeyi kabul etmiÅŸti.

Askeri rejim sÄ±rasÄ±nda insanlÄ±k suÃ§u iÅŸlemekten hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava Ã§erÃ§evesinde 2007 yÄ±lÄ±nda tutuklanarak cezaevine konulan eski diktatÃ¶r Alvarez, 2009 yÄ±lÄ±nda 37 siyasi mahkumun Buenos Aires'ten Montevideo'ya kaÃ§ak yollardan getirilmeleri ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmelerine yardÄ±mcÄ± olmak suÃ§undan 25 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti.



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