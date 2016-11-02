10:25, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan noktalÄ± YPG aÃ§Ä±klamasÄ±





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta."aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta." dedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "AmerikanÄ±n iÃ§inde olduÄŸu koalisyon belli bir zamandan beri FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonumuza havadan destek vermiyor." ifadesini de kullandÄ±.

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