10:23, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Mersin'de sel, halk yollarda mahsur kaldÄ±





Mersin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu meydana gelen sel sebebiyle halk araÃ§larÄ±nda mahsur kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'de dÃ¼n geceden beri etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sele neden oldu. Åžehrin ana yollarÄ±nÄ± basan sular nedeniyle vatandaÅŸlar otomobillerinin iÃ§inden mahsur kaldÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle okullar bir gÃ¼n tatil edildi. Ana yollarda trafik dururken, araÃ§larÄ±nda mahsur kalan yÃ¼zlerce vatandaÅŸa itfaiye ekipleri yardÄ±m etti. Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkili olduÄŸu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, YeniÅŸehir ve Toroslar ilÃ§elerindeki tÃ¼m okullarda eÄŸitime bugÃ¼n ara verilirken, vatandaÅŸlar, sosyal medyada okullarÄ±n geÃ§ tatil etmesine tepki gÃ¶sterdiler.

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