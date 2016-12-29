10:38, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Filipinler'de bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 33 yaralÄ±





Leyte eyaletinin Hilongos bÃ¶lgesinde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 33 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'in Leyte eyaletinde, alÄ±ÅŸveriÅŸ ÅŸenliÄŸi sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada 33 kiÅŸi yaralandÄ±. Filipinler SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Leyte eyaletinin Hilongos bÃ¶lgesinde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 33 kiÅŸi yaralandÄ±. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde yÄ±lsonu alÄ±ÅŸveriÅŸ ÅŸenliÄŸi sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada Ã¶len olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ± henÃ¼z herhangi bir grup tarafÄ±ndan Ã¼stlenilmezken, yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri dolayÄ±sÄ±yla GÃ¼ney Asya Ã¼lkelerinde sÄ±kÄ± gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nÄ±yor.

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