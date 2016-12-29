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Orta Asya
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Kazak Ä°stihbaratÄ±nÄ±n eski ÅŸefi tutuklandÄ±
Kazak Ä°stihbaratÄ±nÄ±n eski ÅŸefi tutuklandÄ±

Kazak istihbaratÄ± KNB'nin eski ÅŸefi Dutbayev devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etme iddiasÄ±yla tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazak istihbaratÄ± KNB'nin eski ÅŸefi Nartai Dutbayev (2001-2006) ve iki kiÅŸi devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etme iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

KNB konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Nartai Dutbayev, Nurlan Khasen ve Yerlan Nurtayev'in yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma operasyonu sonucunda, devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± tespit edilerek Kazakistan Ceza Kanununun 362. maddesinin 3. paragrafÄ± (iktidarÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ±) gereÄŸince tutuklandÄ±" denildi.

KNBsÃ¶zkonusuÃ¼Ã§kiÅŸinin de tutuklama Ã¶ncesi gÃ¶zaltÄ± merkezinde bekletildiklerini kendilerinin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n evlerine baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birÃ§ok kanÄ±t elegeÃ§irdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

SoruÅŸturma halen sÃ¼rÃ¼yor,soruÅŸturma sonuÃ§larÄ± daha sonra aÃ§Ä±klanacak.

Nartai Dutbayev AralÄ±k 2001'den Åžubat 2006'ya kadar KNB'de gÃ¶rev yaptÄ±.

2008 yÄ±lÄ±nda Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'in danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

2008-2009 dÃ¶neminde Kazatomprom devlet kuruluÅŸu atom ÅŸirketinin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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