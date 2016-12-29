10:55, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ã‡anakkale'de 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





AyvacÄ±k ilÃ§esinden, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ihbar Ã¼zerine Behramkale kÃ¶yÃ¼ sahiline operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye uyruklu 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±. Ekipler, ayrÄ±ca zeytinlikler arasÄ±na saklanan Afganistan ve Suriye uyruklu 8 kiÅŸiyi daha yakaladÄ±. YabancÄ± uyruklular, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadelerinin ardÄ±ndan AyvacÄ±k'taki YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezine teslim edildi.

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