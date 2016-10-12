11:01, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklandÄ±





DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seydi FÄ±rat tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seydi FÄ±rat tutuklandÄ±.

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