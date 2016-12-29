11:05, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Kayseri'de iki otobÃ¼s devrildi





Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi yaralandÄ±. Kayseri-KahramanmaraÅŸ karayolu YeÅŸilkent mevkisinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden Ã§Ä±kan 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi.Â Kaza yerineÂ Ã§ok sayÄ±da ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re yaralanan 17 kiÅŸi iseÂ SarÄ±z Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ekiplerin kaza yerindeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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