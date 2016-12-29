UÅŸak'ta 170 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UÅŸak'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 170 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
UÅŸak Valisi Ahmet Okur yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezindeki kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 29 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n hayatÄ± olumsuz etkilediÄŸini sÃ¶yledi.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ±lara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve kara yollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.
Okur, ÅŸehir iÃ§inden geÃ§en Ä°zmir-Ankara karayolu ile ilÃ§e baÄŸlantÄ± yollarÄ±nda ise herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, kapalÄ± kÃ¶y yollarÄ±nÄ± gÃ¼n iÃ§inde aÃ§mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n il genelinde akÅŸam saatlerine kadar sÃ¼rmesi bekleniyor.
KarayollarÄ± 25. Åžube Åžefi Tuncay GÃ¼ney, karayollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k tutulmasÄ± iÃ§in ekiplerin karla mÃ¼cadelesinin aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Sabaha kadar ekiplerimiz gÃ¶rev yaptÄ±, ciddi bir sorun yaÅŸamadÄ±k. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden tek isteÄŸimiz zincirsiz olarak yola Ã§Ä±kmamalarÄ±." dedi.
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UÅŸak Valisi Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve karayollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
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