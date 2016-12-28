11:30, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±





Asgari Ã¼cret 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t bin 777 lira 50 kuruÅŸ, net bin 404 lira oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu 2017 asgari Ã¼creti 1,404 lira olarak aÃ§Ä±kladÄ±.Â Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ± asgari Ã¼cretinin belirleneceÄŸi Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunun son toplantÄ±sÄ± bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu toplantÄ±da Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu 2017 yÄ±lÄ±nda geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti aÃ§Ä±kladÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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