11:42, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

KahramanmaraÅŸ'ta belediyeye FETÃ– operasyonu





KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KahramanmaraÅŸ'ta FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼phelinin adreslerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ekiplerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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