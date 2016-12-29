11:40, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Uruguay'a Ä°srail'den 20 milyon dolarlÄ±k guvenlik merkezi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uruguay, Ä°srail teknolojisi ile yapÄ±lan 20 milyon dolarlÄ±k gÃ¼venlik merkezini aÃ§Ä±yor.

Plaka TanÄ±ma Ã¶zellikli yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ kameralar da dahil olmak Ã¼zere donanÄ±m ve yazÄ±lÄ±m ekipmanlarÄ±ndan oluÅŸan gÃ¼venlik merkezi Uruguay'Ä±n turizm ÅŸehri Punta del Este'nin yakÄ±nlarÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Maldonado'da aÃ§Ä±lan 20 milyon dolarlÄ±k video gÃ¶zetim izleme merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Uruguay savunma bakanÄ±, Maldonado belediye baÅŸkanÄ±, Uruguay'daki Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ve Ä°srail ÅŸirketleri Elbit ve Noa'nÄ±n temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Gelecek sene tam olarak faaliyete geÃ§ecek olan merkez, 375 noktaya yerleÅŸtirilen 1.200 kameradan oluÅŸuyor.Â

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nina Ben-Ami, AJN haber ajansÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, "Ä°srail'in en iyi teknoloji ve bilgisini Uruguay'a getirme hayalinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini gÃ¶rmek beni Ã§ok mutlu etti," dedi.

Punta del Este Yahudi cemaati yÃ¶neticisi Fabian Schamis, kuruluÅŸun bir Ã¼yesi olmaktan gurur duyduÄŸunu sÃ¶yledi. Schamis, "BugÃ¼nden itibaren hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. Kentteki gÃ¼venlik seviyesi yÃ¼kselecek. Bu, sÄ±radan vatandaÅŸlar iÃ§in, turist iÃ§in, herkes iÃ§in faydalÄ± bir hizmet "dedi.

YaklaÅŸÄ±k 85.000 nÃ¼fusa sahip olan Maldonado, GÃ¼ney AmerikalÄ±lar iÃ§in Ã¶nde gelen bir turizm ve kumar bÃ¶lgesi olan komÅŸu Punta del Este'nin bir uzantÄ±sÄ± olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir otel ve ticaret endÃ¼strisine bulunuyor. Bir Yahudi belediye baÅŸkanÄ±na sahip olan Punta da gÃ¼venlik merkezinden bazÄ± gÃ¶zetleme kameralarÄ±nÄ± alacak.

Uruguay'da 3.4 milyonluk nÃ¼fusun 12.000'i Yahudi.

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