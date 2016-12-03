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Irak
11:52, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Musul operasyonunda ikinci aÅŸama
Musul operasyonunda ikinci aÅŸama

Musul operasyonunda yeni aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonunda ikinci aÅŸamaya geÃ§ildiÄŸi duyuruldu.

Irak TerÃ¶rle MÃ¼cadele GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± Abdulvahap es-Saadi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Musul'un doÄŸusunda kurtarma operasyonunun ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Operasyonun bu safhasÄ±ndaÂ Ã¶ncelikle, kentin doÄŸu bÃ¶lgesinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde kalan tÃ¼m mahallelerin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi ifade ediliyor.Â 

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, 3 KasÄ±m'da doÄŸu bÃ¶lgesinden Musul kent merkezine girmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. IraklÄ± gÃ¼Ã§ler, yaklaÅŸÄ±k 50 gÃ¼nlÃ¼k sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 40 mahalleyi DEAÅž'tan geri almÄ±ÅŸtÄ±.

Toplamda 183 mahallenin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Musul kent merkezinin doÄŸusunda 100, batÄ±sÄ±nda ise 83 mahalle bulunuyor.

Irak ordusu, iki yÄ±ldan uzun sÃ¼redir DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunanÂ Musul'u kurtarmak iÃ§in 17 Ekim'de operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri de operasyona havadan destek veriyor.



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