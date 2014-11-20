Esnafa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu, Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu (Ä°ÅžKUR) tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonunda Ahilik SigortasÄ± Fonu Kanun TasarÄ±sÄ± taslaÄŸÄ± hazÄ±rlandÄ±.
Mevcut Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu'na benzer bir sistemin kurulmasÄ± esasÄ±na dayanan taslaÄŸa gÃ¶re, ticari kazanÃ§ veya serbest meslek kazancÄ± nedeniyle gerÃ§ek veya basit usulde gelir vergisi mÃ¼kellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayÄ±tlÄ± olanlar, noterler, anonim ÅŸirketlerin yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olan ortaklarÄ± da bu dÃ¼zenlemeden yararlanabilecek.
Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bÄ±rakmalarÄ± (kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± tÃ¼m iÅŸletmelerini terkin yapmalarÄ±) ve iflas kararÄ± alarak sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonlandÄ±rmalarÄ± durumunda iÅŸsizlik maaÅŸÄ± almak iÃ§in baÅŸvurabilecek. Bu hallerin dÄ±ÅŸÄ±nda kendi isteÄŸi ile iÅŸ yerinin faaliyetine son veren kiÅŸiler iÅŸsizlik maaÅŸÄ± iÃ§in baÅŸvuramayacak.
YARARLANMA KOÅžULLARI
Fondan, son 3 yÄ±lda en az 600 gÃ¼n Ahilik SigortasÄ± Primi Ã¶deyenler yararlanabilecek. Prim borcu bulunan sigortalÄ±lar iÃ§in ise sigortalÄ±nÄ±n en az 600 gÃ¼n prim Ã¶demiÅŸ olmasÄ± ÅŸartÄ± ile sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sona erdiÄŸi tarihten itibaren geriye doÄŸru en fazla 90 gÃ¼ne kadar olan prim borÃ§larÄ± merkezi bÃ¼tÃ§eden karÅŸÄ±lanarak Ahilik SigortasÄ± Fonu'ndan aylÄ±k (ahilik Ã¶deneÄŸi) baÄŸlanacak.
Ahilik sigortalÄ±larÄ± iÃ§in sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona ermesinden Ã¶nceki son 120 gÃ¼n sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olanlardan, son Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde, 600 gÃ¼n faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren ve ahilik sigortasÄ± primi Ã¶demiÅŸ olanlara 180 gÃ¼n, 900 gÃ¼n faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren ve ahilik sigortasÄ± primi Ã¶demiÅŸ olanlara 240 gÃ¼n, bin 80 gÃ¼n faaliyetini sÃ¼rdÃ¼ren ve ahilik sigortasÄ± primi Ã¶demiÅŸ olanlara 300 gÃ¼n sÃ¼re ile ahilik Ã¶deneÄŸi verilecek.
Ahilik Ã¶deneÄŸi aylÄ±k miktarÄ± brÃ¼t asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 40'Ä±ndan az, yÃ¼zde 80'ininden fazla olamayacak. Mevcut asgari Ã¼crete gÃ¶re, sÃ¶z konusu Ã¶denecek miktar asgari 658 liradan az, bin 317 liradan fazla olamayacak.
Fonun iÅŸleyiÅŸi ve sigortalÄ±lara yapÄ±lacak Ã¶demelere iliÅŸkin unsurlar ÅŸÃ¶yle olacak:
- Fona katÄ±lÄ±m zorunlu olacak
- Fona sigortalÄ±larÄ±n prime esas aylÄ±k kazanÃ§larÄ±ndan yÃ¼zde 2'si veya yÃ¼zde 3'Ã¼ oranÄ±nda pay ayrÄ±lacak, ayrÄ±ca devlet yÃ¼zde 1 katkÄ± saÄŸlayacak
- SigortalÄ±lara son 4 aylÄ±k ortalama kazancÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± oranÄ±nda aylÄ±k verilecek
- Ã–denecek aylÄ±k miktarÄ± brÃ¼t asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 40'Ä±ndan az, yÃ¼zde 80'ininden fazla olamayacak
- Ahilik Ã¶deneÄŸi alan sigortalÄ±lara, Ã¶denek sÃ¼resince saÄŸlÄ±k hizmetleri de verilecek
- Hileli iflas durumu ve iÅŸ yerinin alt ve Ã¼st soya devirler ile muvazaalÄ± olarak yapÄ±lan devirlerde yapÄ±lan Ã¶demeler ve saÄŸlÄ±k giderleri ilgiliden yasal faizi ile geri alÄ±nacak
- Fon Ä°ÅžKUR bÃ¼nyesinde faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek
- Primler SGK tarafÄ±ndan toplanacak.
ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.
KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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UÅŸak Valisi Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve karayollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
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