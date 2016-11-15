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12:07, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
Balkanlar
GÃ¼ncelleme: 11:59, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker Ã¶ldÃ¼
Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker Ã¶ldÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada 3 Ermeni asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan - Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmada: 3 Ermeni askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vagif DergahlÄ±, Rusya'nÄ±n TASS ajansÄ±na sÄ±nÄ±rda savaÅŸlarÄ±n gittiÄŸi konusunda bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Son bilgilere gÃ¶re Ermenistan ordusu Azerbaycan sÄ±nÄ±rda yapÄ±lan savaÅŸlarda ciddi kayÄ±plar verdi.
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Virtualaz.org haber sitesine gÃ¶re, Ermenistan'Ä±n TavuÅŸ eyaletinin valisi Ovik Abovyan, bugÃ¼n sabah baÅŸlayan savaÅŸlar sÄ±rasÄ±nda iki askerin ve bir subayÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Ermenistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yÃ¶nelik bilgiye henÃ¼z yorum gelmedi.


Ä°lgili Konular Azerbaycan ermenistan
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