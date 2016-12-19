DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:06, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
12:00, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon

ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–â€™nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerdeki 45 ÅŸÃ¼pheliden 31'i yakalandÄ±.Â 

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci operasyonda, iÅŸlemler devam ediyor.Â 

SavcÄ±lÄ±kÃ§aÂ hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaÅŸÄ±, 4 binbaÅŸÄ±, 6 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 7 Ã¼steÄŸmen, 1 teÄŸmen ve 15 astsubay olmak Ã¼zere, toplam 45 askerden 31'i yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â DiÄŸer 14 ÅŸÃ¼pheliyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.Â 

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine, yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen askerlerden Ä°stanbul'da 6, Hatay ile Kocaeli'de birer kiÅŸi, diÄŸer illerden de 23Â ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â 

Bu arada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine hakimlikÃ§e ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Bu askerlerden 44'Ã¼nÃ¼n muvazzaf olduÄŸu, bir astsubayÄ±n ise meslekten ihraÃ§ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Ä°LK OPERASYON

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca aynÄ± konuya iliÅŸkin dÃ¼zenlenen ilk operasyonda,Â TSK iÃ§erisinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapanÂ Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 530 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, 320'si yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â SoruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± ÅŸÃ¼pheli askerlerden bazÄ±larÄ±nda 1 dolar bulunduÄŸu da kaydedilmiÅŸti.Â 

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, her iki operasyonda 351 ÅŸÃ¼pheli yakalanmÄ±ÅŸ oldu.Â 



Ä°lgili Konular FETÃ– operasyonlarÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon

ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Esnafa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± geliyor
Esnafa iÅŸsizlik maaÅŸÄ± geliyor

Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.
KahramanmaraÅŸ'ta belediyeye FETÃ– operasyonu
KahramanmaraÅŸ'ta belediyeye FETÃ– operasyonu

KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±
Asgari Ã¼cret aÃ§Ä±klandÄ±

Asgari Ã¼cret 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t bin 777 lira 50 kuruÅŸ, net bin 404 lira oldu.
UÅŸak'ta 170 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
UÅŸak'ta 170 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

UÅŸak Valisi Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve karayollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Kayseri'de iki otobÃ¼s devrildi
Kayseri'de iki otobÃ¼s devrildi

Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi yaralandÄ±
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklandÄ±
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklandÄ±

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seydi FÄ±rat tutuklandÄ±.
Ã‡anakkale'de 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡anakkale'de 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

AyvacÄ±k ilÃ§esinden, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan noktalÄ± YPG aÃ§Ä±klamasÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan noktalÄ± YPG aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta."aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mersin'de sel halk yollarda mahsur kaldÄ±
Mersin'de sel, halk yollarda mahsur kaldÄ±

Mersin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu meydana gelen sel sebebiyle halk araÃ§larÄ±nda mahsur kaldÄ±
BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu
BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu

BeÅŸ ilde meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi

Anayasa Komisyonunun ÅŸimdiye kadar 8 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Ä°zmir'de DEAÅž operasyonunda 5 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de DEAÅž operasyonunda 5 gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da vinÃ§ devrildi E-5'te trafik durdu
Ä°stanbul'da vinÃ§ devrildi: E-5'te trafik durdu

Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi
Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± sÃ¼rekli artÄ±yor
Halep'ten getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± sÃ¼rekli artÄ±yor

Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°laÃ§ krizinde yeni dalga TEB'in yÃ¼zdesi kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°laÃ§ krizinde yeni dalga; TEB'in yÃ¼zdesi kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§ta Sosyal GÃ¼venlik Kurumu ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi arasÄ±nda yeni kriz Ã§Ä±ktÄ±. Krizin sebebi, SGK'nÄ±n TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi'nin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen her ilaÃ§tan aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 3.9 payÄ± kaldÄ±rmasÄ±!

Haberler

BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu
BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu

Ä°tirafÃ§Ä± hakim-savcÄ±lar mesleÄŸe dÃ¶nemeyecek
Ä°tirafÃ§Ä± hakim-savcÄ±lar mesleÄŸe dÃ¶nemeyecek

22 ilde FETÃ– operasyonu; 34 asker gÃ¶zaltÄ±nda
22 ilde FETÃ– operasyonu 34 asker gÃ¶zaltÄ±nda

KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye
KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye

FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta belediyeye FETÃ– operasyonu
KahramanmaraÅŸ'ta belediyeye FETÃ– operasyonu

AydÄ±n'da eÄŸitimcilere FETÃ– operasyonu
AydÄ±n'da eÄŸitimcilere FETÃ– operasyonu

FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama

MASAK eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na FETÃ– operasyonu
MASAK eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na FETÃ– operasyonu

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na FETÃ–/PDY operasyonu: 29 gÃ¶zaltÄ±
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na FETÃ– PDY operasyonu 29 gÃ¶zaltÄ±

30 Ä°lde FETÃ– operasyonu
30 Ä°lde FETÃ– operasyonu

Yedi ilde FETÃ– operasyonu
Yedi ilde FETÃ– operasyonu

DoÄŸubeyazÄ±t'ta FETÃ– operasyonu
DoÄŸubeyazÄ±t'ta FETÃ– operasyonu

GÃ¼len'in doktoru iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten
GÃ¼len'in doktoru iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten

ÃœÃ§ eski askeri ataÅŸe tutuklandÄ±
ÃœÃ§ eski askeri ataÅŸe tutuklandÄ±

30 kaymakam FETÃ–'den tutuklandÄ±
30 kaymakam FETÃ–'den tutuklandÄ±

DoÄŸan Holding Ankara temsilcisine tutuklama talebi
DoÄŸan Holding Ankara temsilcisine tutuklama talebi

Van'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu
Van'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu

YTÃœ'deki FETÃ– ÅŸÃ¼phelileri mahkemeye sevk edildi
YTÃœ'deki FETÃ– ÅŸÃ¼phelileri mahkemeye sevk edildi

KahramanmaraÅŸ'ta 12 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda
KahramanmaraÅŸ'ta 12 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±nda

Kocaeli'de 56 Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Kocaeli'de 56 Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Aksaray'daki FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama
Aksaray'daki FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne FETÃ– operasyonu

Ä°stanbul'da 'KozanlÄ± Ã–mer' operasyonu
Ä°stanbul'da 'KozanlÄ± Ã–mer' operasyonu

Siirt'te 53 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Siirt'te 53 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Denizli'de FETÃ– operasyonunda 26 gÃ¶zaltÄ±
Denizli'de FETÃ– operasyonunda 26 gÃ¶zaltÄ±

YÄ±ldÄ±z Teknik'te 14 akademisyen tutuklandÄ±
YÄ±ldÄ±z Teknik'te 14 akademisyen tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n kritik ismi yakalandÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n kritik ismi yakalandÄ±

Erzincan'da ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erzincan'da ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Siirt'te akademisyenlere FETÃ– operasyonu
Siirt'te akademisyenlere FETÃ– operasyonu

Adana'da yedi hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Adana'da yedi hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu; 52 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 52 gÃ¶zaltÄ±

DoÄŸan Holding'e FETÃ– operasyonu
DoÄŸan Holding'e FETÃ– operasyonu

AydÄ±n'daki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama
AydÄ±n'daki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama

Ã‡orum'da 30 kiÅŸiye FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ã‡orum'da 30 kiÅŸiye FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Hatay'da 31 polis ByLock'tan gÃ¶zaltÄ±nda
Hatay'da 31 polis ByLock'tan gÃ¶zaltÄ±nda

SultandaÄŸÄ± KaymakamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
SultandaÄŸÄ± KaymakamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda 20 tutuklama
Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda 20 tutuklama

Sivas'ta askerlere FETÃ– operasyonu
Sivas'ta askerlere FETÃ– operasyonu

Bursa'daki FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi daha tutuklandÄ±
Bursa'daki FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi daha tutuklandÄ±

SultandaÄŸÄ± KaymakamÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
SultandaÄŸÄ± KaymakamÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

AK Parti'li eski vekil tutuklandÄ±
AK Parti'li eski vekil tutuklandÄ±

Ä°hraÃ§ edilen 29 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°hraÃ§ edilen 29 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AK Parti'li eski yÃ¶neticiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
AK Parti'li eski yÃ¶neticiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Emniyet personeline FETÃ– operasyonu
Emniyet personeline FETÃ– operasyonu

13 ilde FETÃ– operasyonu
13 ilde FETÃ– operasyonu

Silivri Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Silivri Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ– operasyonunda 60 pilot iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
FETÃ– operasyonunda 60 pilot iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

11 ilde FETÃ– operasyonu
11 ilde FETÃ– operasyonu

YTÃœ'de FETÃ– operasyonu
YTÃœ'de FETÃ– operasyonu

Gaziantep'te 9 kiÅŸiye Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Gaziantep'te 9 kiÅŸiye Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Ankara'da FETÃ–'den 24 tutuklama
Ankara'da FETÃ–'den 24 tutuklama

Adana'da FETÃ– operasyonunda 19 gÃ¶zaltÄ±
Adana'da FETÃ– operasyonunda 19 gÃ¶zaltÄ±

Hatay'da 'ByLock' kullanan 25 polise gÃ¶zaltÄ±
Hatay'da 'ByLock' kullanan 25 polise gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n polis okulu sorumlularÄ±na operasyon
FETÃ–'nÃ¼n polis okulu sorumlularÄ±na operasyon

Dokuz ilde FETÃ– operasyonu; 15 gÃ¶zaltÄ±
Dokuz ilde FETÃ– operasyonu 15 gÃ¶zaltÄ±

Tokat'ta 30 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Tokat'ta 30 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

8 subay tutuklandÄ±
8 subay tutuklandÄ±

72 bin 720 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
72 bin 720 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± devam ediyor
Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± devam ediyor

TUSKON'un kayÄ±p arÅŸivi bulundu
TUSKON'un kayÄ±p arÅŸivi bulundu

Bir FETÃ– operasyonu da Ä°zmir'de
Bir FETÃ– operasyonu da Ä°zmir'de

Ä°stanbul'da akademisyenlere FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul'da akademisyenlere FETÃ– operasyonu

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kars merkezli altÄ± ilde FETÃ– operasyonu
Kars merkezli altÄ± ilde FETÃ– operasyonu

BilirkiÅŸide de Bylock Ã§Ä±ktÄ±
BilirkiÅŸide de Bylock Ã§Ä±ktÄ±

Adana'da 21 MEB personeli gÃ¶zaltÄ±nda
Adana'da 21 MEB personeli gÃ¶zaltÄ±nda

Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli FETÃ– operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±
Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli FETÃ– operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±

YargÄ±tay eski Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±nda
YargÄ±tay eski Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±nda

Bir FETÃ– davasÄ± da UÅŸak'ta
Bir FETÃ– davasÄ± da UÅŸak'ta

Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± baÅŸladÄ±
Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± baÅŸladÄ±

Kayseri'de FETÃ– operasyonunda 16 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Kayseri'de FETÃ– operasyonunda 16 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Eski TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±
Eski TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±

Ã–zel GÃ¼venlik personeline FETÃ– operasyonu
Ã–zel GÃ¼venlik personeline FETÃ– operasyonu

IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda
IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda

New York'ta TÃ¼rk'Ã¼n iÅŸlettiÄŸi kafeye FBI baskÄ±nÄ±
New York'ta TÃ¼rk'Ã¼n iÅŸlettiÄŸi kafeye FBI baskÄ±nÄ±

13 ilde emniyet personeline operasyon
13 ilde emniyet personeline operasyon

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu

KÃ¼Ã§Ã¼kbay ve Kavuklar Holding'e kayyum
KÃ¼Ã§Ã¼kbay ve Kavuklar Holding'e kayyum

Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±
Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±

7 ilde 'bilirkiÅŸi' operasyonu: 25 gÃ¶zaltÄ±
7 ilde 'bilirkiÅŸi' operasyonu 25 gÃ¶zaltÄ±

Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±
JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±

Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma
Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma

'JeansBiri' yakalandÄ±
JeansBiri' yakalandÄ±

Ä°ncirlik'te beÅŸ pilot gÃ¶zaltÄ±nda
Ä°ncirlik'te beÅŸ pilot gÃ¶zaltÄ±nda

Sakarya'da 2 ÅŸirkete kayyum
Sakarya'da 2 ÅŸirkete kayyum

17 ilde 73 pilot hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
17 ilde 73 pilot hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±
Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±

ByLock'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dalga: 125 polise gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
ByLock'ta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dalga 125 polise gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu; 30 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 30 gÃ¶zaltÄ±

Adana'da saÄŸlÄ±k personeline ByLock operasyonu
Adana'da saÄŸlÄ±k personeline ByLock operasyonu

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu; 121 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 121 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±
Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±

Canik BaÅŸarÄ± Ãœniversitesinde gÃ¶revli 34 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Canik BaÅŸarÄ± Ãœniversitesinde gÃ¶revli 34 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi
MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi

AK Parti'li belediye baÅŸkanÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
AK Parti'li belediye baÅŸkanÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

GÃ¼len'in iki yeÄŸeni yakalandÄ±
GÃ¼len'in iki yeÄŸeni yakalandÄ±

Ä°tirafÃ§Ä± hakim ve savcÄ±lara gÃ¶reve dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolu
Ä°tirafÃ§Ä± hakim ve savcÄ±lara gÃ¶reve dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolu

FETÃ–'de imzasÄ±z ihbarlar artÄ±k dikkate alÄ±nmayacak
FETÃ–'de imzasÄ±z ihbarlar artÄ±k dikkate alÄ±nmayacak

Ä°zmir'de yine FETÃ– operasyonu
Ä°zmir'de yine FETÃ– operasyonu

ElazÄ±ÄŸ'da FETÃ– operasyonu; 11 polis gÃ¶zaltÄ±nda
ElazÄ±ÄŸ'da FETÃ– operasyonu 11 polis gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de yeni FETÃ– operasyonu; 20 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de yeni FETÃ– operasyonu 20 gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir'de bir dolarlÄ±k banknotlar ele geÃ§irildi
Ä°zmir'de bir dolarlÄ±k banknotlar ele geÃ§irildi

YARSAV eski baÅŸkanÄ±na gÃ¶zaltÄ±
YARSAV eski baÅŸkanÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Bulgaristan yedi FETÃ–'cÃ¼yÃ¼ iade etti
Bulgaristan yedi FETÃ–'cÃ¼yÃ¼ iade etti

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu; 20 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 20 gÃ¶zaltÄ±

KÄ±rklareli Ãœniversitesi ile NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 6 tutuklama
KÄ±rklareli Ãœniversitesi ile NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 6 tutuklama

Ä°zmir merkezli FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir merkezli FETÃ– operasyonunda 20 gÃ¶zaltÄ±

Konya'da beÅŸ hakim ve savcÄ± tutuklandÄ±
Konya'da beÅŸ hakim ve savcÄ± tutuklandÄ±

Yedi iÅŸadamÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Yedi iÅŸadamÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar
Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar

Malezya 3 FETÃ– mensubunu teslim etti
Malezya 3 FETÃ– mensubunu teslim etti

TÃ¼rkiye'nin Musul operasyonu iÃ§in B ve C planlarÄ± da var
TÃ¼rkiye'nin Musul operasyonu iÃ§in B ve C planlarÄ± da var

Eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ sahte kimlikle yakalandÄ±
Eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ sahte kimlikle yakalandÄ±

YargÄ±da Bylock operasyonu; 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
YargÄ±da Bylock operasyonu 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Van'da imamlara operasyon; 18 gÃ¶zaltÄ±
Van'da imamlara operasyon 18 gÃ¶zaltÄ±

6 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
6 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Ankara Emniyeti'nde ByLock iÃ§in 235 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ankara Emniyeti'nde ByLock iÃ§in 235 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

AÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na operasyon
AÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na operasyon

Adana ve Zonguldak'ta FETÃ– operasyonlarÄ±
Adana ve Zonguldak'ta FETÃ– operasyonlarÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama

Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu
Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu

ElazÄ±ÄŸ merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±
ElazÄ±ÄŸ merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±

Kimse Yok Mu DerneÄŸi operasyonunda 33 tutuklama
Kimse Yok Mu DerneÄŸi operasyonunda 33 tutuklama

Emniyet'te bÃ¼yÃ¼k operasyon
Emniyet'te bÃ¼yÃ¼k operasyon

FETÃ– iddianamesini iade eden hakimlere inceleme
FETÃ– iddianamesini iade eden hakimlere inceleme

MÄ°T ve TSK'da FETÃ– operasyonu
MÄ°T ve TSK'da FETÃ– operasyonu

Bir FETÃ– operasyonu da Adana'da
Bir FETÃ– operasyonu da Adana'da

DÃ¶rt ilde FETÃ– operasyonu; 31 gÃ¶zaltÄ±
DÃ¶rt ilde FETÃ– operasyonu 31 gÃ¶zaltÄ±

5 ilde FETÃ– operasyonu
5 ilde FETÃ– operasyonu

Kayseri merkezli altÄ± ilde FETÃ–/PDY operasyonu
Kayseri merkezli altÄ± ilde FETÃ– PDY operasyonu

KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±
KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±

12 bin 800 polis gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
12 bin 800 polis gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Konya'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu
Konya'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu

TÃ¼rkeÅŸ: Gerekirse 100 bin kiÅŸi de memurluktan atÄ±lÄ±r
TÃ¼rkeÅŸ Gerekirse 100 bin kiÅŸi de memurluktan atÄ±lÄ±r

Bolu'da FETÃ– operasyonu; 60 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Bolu'da FETÃ– operasyonu 60 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

ErdoÄŸan: Onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z
ErdoÄŸan Onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z

Adliye operasyonunda 68 gÃ¶zaltÄ±
Adliye operasyonunda 68 gÃ¶zaltÄ±

Bursa'da Aktif EÄŸitim Sen'e operasyon
Bursa'da Aktif EÄŸitim Sen'e operasyon

GÃ¼len ve Ã–ksÃ¼z'Ã¼n akrabalarÄ± tutuklandÄ±
GÃ¼len ve Ã–ksÃ¼z'Ã¼n akrabalarÄ± tutuklandÄ±

Ä°zmir ve BalÄ±kesir'de FETÃ– operasyonu
Ä°zmir ve BalÄ±kesir'de FETÃ– operasyonu

Zaman Almanya da kapanÄ±yor
Zaman Almanya da kapanÄ±yor

Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu
Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu

FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 16 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 16 tutuklama

Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼ tutuklandÄ±
Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼ tutuklandÄ±

YÃ–K'ten Ã¼niversitelere; 'FETÃ– incelemelerini hÄ±zlandÄ±rÄ±n'

Kamalak: Saadet'te FETÃ–'cÃ¼ yok
Kamalak Saadet'te FETÃ–'cÃ¼ yok

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± generale gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± generale gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Kamalak'tan 'paralelle mÃ¼cadele' uyarÄ±sÄ±
Kamalak'tan 'paralelle mÃ¼cadele' uyarÄ±sÄ±

ErdoÄŸan'dan FETÃ– yorumu: At izi it izine karÄ±ÅŸtÄ±
ErdoÄŸan'dan FETÃ– yorumu At izi it izine karÄ±ÅŸtÄ±

FETÃ– operasyonlarÄ±na 'yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi' eleÅŸtirisi
FETÃ– operasyonlarÄ±na 'yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi' eleÅŸtirisi

FETÃ– operasyonlarÄ±nda Ä°stanbul'da son durum
FETÃ– operasyonlarÄ±nda Ä°stanbul'da son durum






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 