FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FETÃ–â€™nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerdeki 45 ÅŸÃ¼pheliden 31'i yakalandÄ±.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci operasyonda, iÅŸlemler devam ediyor.Â
SavcÄ±lÄ±kÃ§aÂ hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaÅŸÄ±, 4 binbaÅŸÄ±, 6 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 7 Ã¼steÄŸmen, 1 teÄŸmen ve 15 astsubay olmak Ã¼zere, toplam 45 askerden 31'i yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â DiÄŸer 14 ÅŸÃ¼pheliyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.Â
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine, yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen askerlerden Ä°stanbul'da 6, Hatay ile Kocaeli'de birer kiÅŸi, diÄŸer illerden de 23Â ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â
Bu arada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine hakimlikÃ§e ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Bu askerlerden 44'Ã¼nÃ¼n muvazzaf olduÄŸu, bir astsubayÄ±n ise meslekten ihraÃ§ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca aynÄ± konuya iliÅŸkin dÃ¼zenlenen ilk operasyonda,Â TSK iÃ§erisinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapanÂ Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 530 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, 320'si yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â SoruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± ÅŸÃ¼pheli askerlerden bazÄ±larÄ±nda 1 dolar bulunduÄŸu da kaydedilmiÅŸti.Â
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, her iki operasyonda 351 ÅŸÃ¼pheli yakalanmÄ±ÅŸ oldu.Â
ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.
KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinde daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nanlar ile halen gÃ¶revde bulunan bazÄ± idarecilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Asgari Ã¼cret 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in brÃ¼t bin 777 lira 50 kuruÅŸ, net bin 404 lira oldu.
UÅŸak Valisi Okur, "Merkez ilÃ§emizde 40, Banaz'da 30, EÅŸme'de 50, KarahallÄ±'da 12, SivaslÄ±'da 18, Ulubey'de 20 olmak Ã¼zere toplam 170 kÃ¶y yolumuz ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±, Ã¶zel idare ve karayollarÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerimiz kÃ¶y yollarÄ±nÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi
Kayseri'nin SarÄ±z ilÃ§esinde 2 yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 17 kiÅŸi yaralandÄ±
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seydi FÄ±rat tutuklandÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinden, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 20 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta."aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Mersin'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu meydana gelen sel sebebiyle halk araÃ§larÄ±nda mahsur kaldÄ±
BeÅŸ ilde meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu 70 polis hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Anayasa Komisyonunun ÅŸimdiye kadar 8 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Ä°zmir'de kent merkezi ve KemalpaÅŸa ilÃ§esindeki bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbulâ€™da E-5 Otoyolu BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece mevkiinde bir vinÃ§, beton mikserinin Ã¼zerinde devrildi
Halep'in tahliyesi sonrasÄ± Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 289'a yÃ¼kselirken 127'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen ilaÃ§ta Sosyal GÃ¼venlik Kurumu ve TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi arasÄ±nda yeni kriz Ã§Ä±ktÄ±. Krizin sebebi, SGK'nÄ±n TÃ¼rk EczacÄ±larÄ± BirliÄŸi'nin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen her ilaÃ§tan aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 3.9 payÄ± kaldÄ±rmasÄ±!