12:00, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–â€™nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerdeki 45 ÅŸÃ¼pheliden 31'i yakalandÄ±.Â

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, TSK iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen ikinci operasyonda, iÅŸlemler devam ediyor.Â

SavcÄ±lÄ±kÃ§aÂ hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaÅŸÄ±, 4 binbaÅŸÄ±, 6 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 7 Ã¼steÄŸmen, 1 teÄŸmen ve 15 astsubay olmak Ã¼zere, toplam 45 askerden 31'i yakalanarak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â DiÄŸer 14 ÅŸÃ¼pheliyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise sÃ¼rÃ¼yor.Â

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine, yurt genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen askerlerden Ä°stanbul'da 6, Hatay ile Kocaeli'de birer kiÅŸi, diÄŸer illerden de 23Â ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â

Bu arada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine hakimlikÃ§e ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Bu askerlerden 44'Ã¼nÃ¼n muvazzaf olduÄŸu, bir astsubayÄ±n ise meslekten ihraÃ§ edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Ä°LK OPERASYON

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca aynÄ± konuya iliÅŸkin dÃ¼zenlenen ilk operasyonda,Â TSK iÃ§erisinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapanÂ Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 530 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, 320'si yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â SoruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± ÅŸÃ¼pheli askerlerden bazÄ±larÄ±nda 1 dolar bulunduÄŸu da kaydedilmiÅŸti.Â

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, her iki operasyonda 351 ÅŸÃ¼pheli yakalanmÄ±ÅŸ oldu.Â