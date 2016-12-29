12:15, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ErdoÄŸan: Koalisyon El Bab iÃ§in destek vermiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen TÃœBÄ°TAK Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye olarak uzun sÃ¼redir BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere, 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapmamalarÄ±, bu konuda ilkeli tutarlÄ± davranmalarÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Amerika baÅŸta olmak Ã¼zere kimi Ã¼lkeler kendilerince Ã§eÅŸitli bahaneler ileri sÃ¼rÃ¼p harf oyunlarÄ±yla gÃ¶z boyayarak bÃ¶lgemizde masumlarÄ± katleden Ã¶rgÃ¼tlere aleni destek verme yoluna gidiyor. BunlarÄ± da dile getirdiÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃ¼rkiye, Suriye kaynaklÄ± tehditleri sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca yaÅŸarken hatta sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§ine bombalar yaÄŸarken, NATO adeta olayÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda tutuldu." diyen ErdoÄŸan, "BugÃ¼n de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bÃ¶lgede gÃ¼Ã§ bulunduran gÃ¼ya mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin en kÃ¼Ã§Ã¼k bir desteÄŸini gÃ¶rmÃ¼yoruz. SÃ¶zÃ¼m ona DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in kurulan koalisyon bugÃ¼n DEAÅž'a en bÃ¼yÃ¼k zayiatÄ± verdiren, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belini kÄ±ran El Bab harekatÄ±na hiÃ§bir katkÄ± sunmuyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.