Kuzey Kore'de 140 hÃ¼kÃ¼met yetkilisi idam edildi

Merkezi GÃ¼ney Kore'de bulunan Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi EnstitÃ¼sÃ¼ (INSS), yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "Kim Jong-Un'un 5 YÄ±llÄ±k Ä°ktidarÄ±: KÃ¶tÃ¼ YÃ¶netim" raporunda babasÄ± Kim Jong-Ä°l'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan iktidardaki Kore Ä°ÅŸÃ§i Partisinin baÅŸÄ±na geÃ§en genÃ§ liderin iktidarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã¶lÃ¼m cezasÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Raporda Kim'in 5 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nda idam edilenÂ 340 kiÅŸiden 140'Ä±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, diÄŸerlerinin de ordu ya da Ä°ÅŸÃ§i Partisi yetkilisi olduÄŸu kaydedildi.
Ä°dam edilenler arasÄ±nda Kim'inÂ eniÅŸtesi ve Ulusal Â Savunma Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Chang Song Thaek de bulunuyordu. Yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 2013'te idam edilen Chang'Ä±n aÃ§ kÃ¶peklerin Ã¶nÃ¼ne atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Savunma BakanÄ± Hyon Yong Chol ise 2015'te baÅŸkent Pyongyang'ta kalabalÄ±k Ã¶nÃ¼nde uÃ§aksavar mermisiyle idam edilmiÅŸti.Â
GenÃ§ lider Kim Jong-Un, babasÄ± Kim Jong Ä°l'in 17 AralÄ±k 2011'de kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan yÃ¶netimi devralmÄ±ÅŸtÄ±.
Endonezya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, "ArtÄ±k Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'un iktidara geldiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana 340 kiÅŸinin idam edildiÄŸi, idam edilen 340 kiÅŸiden 140'Ä±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilisi olduÄŸu bildirildi
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