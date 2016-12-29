12:24, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°ran'a Taliban'a destek suÃ§lamasÄ±





Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± MuhafÄ±z Ordusu'ndan gelen gruplarÄ±n Farah'daki Taliban militanlarÄ±yla birlikte savaÅŸta bulunduÄŸu iddia ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afgan yetkililer, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ordusunun (IRGC), Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼metle savaÅŸan silahlÄ± gruplarÄ±n yanÄ±nda savaÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Farah Eyaleti konseyi Jamileh Amini baÅŸkanÄ±, IRGC'nin Taliban Ã¼yeleriyle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ve aktif olarak onlarla savaÅŸmakta olduÄŸunu sÃ¶yledi. FransÄ±z radyosunun internet sitesine gÃ¶re, yakÄ±n zamanda Dari ÅŸehrinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 25 Taliban Ã¼yesinin de IRGC Ã¼yesi olduÄŸunu iddia etti. Farah valisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed Nassir Mehri, istihbarat raporlarÄ±na gÃ¶re Ä°ran makamlarÄ±nÄ±n yakÄ±n tarihte Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Taliban Ã¼yeleri iÃ§in bir anma tÃ¶reni dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Farah Eyaleti Valisi Muhammed Asif Nang da daha Ã¶nce Ä°ran rejimini eyalette istikrarÄ± bozmakla suÃ§lamÄ±ÅŸt. Bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda, Afgan Senatosu Ä°ran ve Rusya'yÄ± Taliban ayaklanmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmekle suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran rejim yetkilileri iddialara iliÅŸkin henÃ¼z yorum yapmadÄ±.

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