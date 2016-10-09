12:28, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

UyuÅŸturucu davalarÄ± iÃ§in emsal karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da polis, 19 Ekim 2014'te E.A.'nÄ±n DiyarbakÄ±r'dan temin ettiÄŸi uyuÅŸturucuyu plakasÄ± verilen bir araÃ§la Adana ve batÄ± illerine sevk edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde istihbarat aldÄ±. Ancak verilen bilgilere raÄŸmen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, 'adli arama kararÄ±' almayÄ±p Adana 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden 'Ã¶nleme arama kararÄ±' alarak otoyol organize sanayi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kontrol noktasÄ± oluÅŸturdu. Ã–nleme arama kararÄ±na istinaden durdurulan E.A.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§ta yapÄ±lan aramada, 92 ayrÄ± pakette 453.7 kilo kubar esrar ile 11.7 kilo toz esrar ele geÃ§irildi. Tutuklanan ÅŸÃ¼pheli ile ona Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.G. hakkÄ±nda 8'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne 'UyuÅŸturucu madde ticareti yapmak' suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±. SanÄ±k E.A. suÃ§lamayÄ± kabul ederken, A.G. ise suÃ§suz olduÄŸunu sÃ¶yledi. YapÄ±lan yargÄ±lamada, sanÄ±k A.G. 15 yÄ±l hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasÄ±na, E.A. ise 7 yÄ±l 6 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.





YARGITAY ONADI

SanÄ±k avukatlarÄ±, 'Ã¶nleme arama kararÄ±' ile elde edilen delilerin hukuka uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek karara itiraz etti. DosyayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸen 20'inci YargÄ±tay Ceza Dairesi de, temyiz incelemesinde yargÄ±lama sÃ¼recindeki iÅŸlemlerin kanuna uygun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eylemin sanÄ±klar tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin saptandÄ±ÄŸÄ± kaydederek mahkemenin kararÄ±nÄ± onadÄ±.



YargÄ±tay'Ä±n onama kararÄ±nda, benzer olaylarda Adana mahkemelerinin bozma kararlarÄ±na direnmesinin ve bazÄ± mahkemelerce verilen beraat kararlarÄ±na da Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temyiz etmesinin etkili olduÄŸu bildirildi.

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