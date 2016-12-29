12:38, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Yerli silah planÄ±nÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼dÃ¼re 12 yÄ±l hapis





MP5 silahÄ± ile, MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MP5 silahÄ± ile, Ã¼retimine henÃ¼z baÅŸlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa TanrÄ±verdi, Ankara 4.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.