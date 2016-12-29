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14:05, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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12:38, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Yerli silah planÄ±nÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼dÃ¼re 12 yÄ±l hapis
Yerli silah planÄ±nÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼dÃ¼re 12 yÄ±l hapis

MP5 silahÄ± ile, MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MP5 silahÄ± ile, Ã¼retimine henÃ¼z baÅŸlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa TanrÄ±verdi, Ankara 4.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Mustafa TanrÄ±verdi MP5
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