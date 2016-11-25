12:39, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

2016: AB'nin kriz yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2016 Ã¶zellikleÂ BrexitÂ tartÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Avrupa BirliÄŸi (AB) aÃ§Ä±sÄ±ndan gergin geÃ§ti. DÃ¶nemim Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± David Cameron, ÅŸubat ayÄ±nda yapÄ±lan AB Liderler Zirvesi'nde, AB'de kalmak iÃ§in gerekli anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, referandumda bu yÃ¶nde kampanya yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak 23 Haziran'daki referandumda halk, AB'den Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy verdi. BirliÄŸin en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkesi Almanya, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n zaferi anlamÄ±na gelen Brexit kararÄ±nÄ±, "derin bir yara" olarak deÄŸerlendirdi. Ä°lk kez bir Ã¼ye, Birlikten Ã§Ä±kma kararÄ± alÄ±rken, AB'nin geleceÄŸi de sorgulanmaya baÅŸlandÄ±.

SIÄžINMACI KRÄ°ZÄ°

Brexit gibi AB'nin imajÄ±nÄ± sarsan diÄŸer bir konu da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± oldu. 16 Ocak'ta Avusturya; Slovenya ve Macaristan'la olan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapattÄ±. Avusturya'yÄ± Balkan Ã¼lkeleri izledi.

TÃ¼rkiye'yle yapÄ±lan anlaÅŸma sayesinde Yunanistan'a geÃ§iÅŸler azalsa da Akdeniz'den Ä°talya'ya geÃ§iÅŸler arttÄ±. Bu artÄ±ÅŸ, daha tehlikeli bir gÃ¼zergah olan Akdeniz'de 4 bin 500'den fazla Ã¶lÃ¼mÃ¼ de beraberinde getirdi.

BazÄ± Ã¼lkeler sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almaya karÅŸÄ± Ã§Ä±karken AB, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menleri geri gÃ¶nderebilmek iÃ§in Afganistan ve bazÄ± Afrika Ã¼lkeleriyle parasal yardÄ±m Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmalara yÃ¶neldi. AB, TÃ¼rkiye'yle varÄ±lan 18 Mart mutabakatÄ±nda yer alan unsurlarÄ±n gereÄŸini yerine getirmede de baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. SÃ¼rekli insan haklarÄ±ndan bahseden AB'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumu, AB'nin deÄŸerlerinin sorgulanmasÄ±na neden oldu.

SURÄ°YE'DE "KINAMAKLA" YETÄ°NDÄ°Â

Suriye'deki savaÅŸ ise AB'nin etkisinin boyutlarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Masada olsa da sahada olmayan AB'nin yaptÄ±klarÄ±, kÄ±nama aÃ§Ä±klamalarÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±. Suriye'deki rolÃ¼nden dolayÄ± Rusya'ya karÅŸÄ± olasÄ± yaptÄ±rÄ±mlar, Ä°talya'nÄ±n vetosuna takÄ±ldÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, yÄ±lÄ±n son liderler zirvesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "EÄŸer 28 Ã¼lke, bÃ¶ylesine bir sorunda anlaÅŸmaya varamÄ±yorsa ve bir katliamÄ± kÄ±nayamÄ±yorsa o halde neden 28 Ã¼lkeden oluÅŸan bir birliÄŸimiz var." diyerek yetersizliklerine iÅŸaret etti. Liderlerin zirve sonuÃ§ bildirisiyle Suriye rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralarda, TÃ¼rkiye Halep'ten sivillerin tahliye edilmesi iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±.

TERÃ–R SALDIRILARI KORKUTTU

TerÃ¶r de 2016 yÄ±lÄ±nda AB'nin gÃ¼ndemini Ã§okÃ§a meÅŸgul etti. GeÃ§en seneki Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž 22 Mart'ta BrÃ¼ksel'i bomba, 14 Temmuz'da Fransa'nÄ±n Nice ÅŸehrini kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine dalan tÄ±rla vurdu. Bu iki saldÄ±rÄ±da 120'ye yakÄ±n kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken Almanya, Fransa ve BrÃ¼ksel'de aralÄ±klarla polislerin ya da halkÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlendi.

BrÃ¼ksel, daha etkili olabilmek iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§erÃ§eve belgesini deÄŸiÅŸtirdi. Ancak bu adÄ±m Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmedi. 19 AralÄ±k'ta Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de kalabalÄ±k bir Noel pazarÄ±na tÄ±rla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Yine DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±da 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

TRUMP'IN SEÃ‡Ä°LMESÄ° ENDÄ°ÅžELENDÄ°RDÄ°

Avrupa'nÄ±n savunma harcamasÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini savunan ve Avrupa'yla ticaret anlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Donald Trump'Ä±n ABD'deki seÃ§imlerini kazanmasÄ± BrÃ¼ksel'de tedirginliÄŸe yol aÃ§tÄ±. PlanlarÄ±nÄ± Hillary Clinton'Ä±n seÃ§ilmesi Ã¼zerine kuran BrÃ¼ksel, sonuÃ§larÄ±n bellli olmasÄ±nÄ±n hemen arÄ±ndan ortak aÃ§Ä±klamayla Trump'Ä± liderler zirvesine davet etti. AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, seÃ§imden gÃ¼nler sonra 13 KasÄ±m'da Trump'Ä±n zaferinin etkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ã¶zel olarak Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinde bir araya geldi. Trump'a "bizi dikkate al" mesajÄ± gÃ¶nderildi. Trump ise hala ne Juncker ne de Tusk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°LHAK, Ä°Ã‡ SAVAÅž, Ã–LÃœM: AB'YE GÃœVENMENÄ°N BEDELÄ°

Ukrayna OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ± ise "AB'ye gÃ¼venmenin bedelini" sorgulattÄ±. 21 KasÄ±m 2013'te dÃ¶nemin Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor YanukoviÃ§'in AB ile anlaÅŸmaya karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±yla baÅŸlayan olaylar, Ã¼lkenin doÄŸusundaki halen devam eden savaÅŸ, KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±na ile 9 bin 758 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±.

Buna karÅŸÄ±n, 6 Nisan'da Hollanda'da yapÄ±lan referandumda, popÃ¼list partilerin istediÄŸi gibi AB-Ukrayna OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunlukla reddedildi. AB liderleri de yÄ±lÄ±n son zirvesinde AB-Ukrayna OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±na, Hollanda'nÄ±n muhalefeti nedeniyle sÄ±nÄ±rlamalar getirdi. Liderlerin Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± metinde, anlaÅŸmanÄ±n Ã¼yelik statÃ¼sÃ¼ Ã¶ngÃ¶rmediÄŸi, Rusya tehdidi altÄ±ndaki Ukrayna'ya savunma garantisi vermediÄŸi, UkraynalÄ±lara AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸma ve oturum izni saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼m bu sÄ±nÄ±rlamalara raÄŸmen, anlaÅŸmanÄ±n hayata geÃ§ip geÃ§meyeceÄŸi ise hala Hollanda Parlamentosunun kabul etmesiyle belli olacak. Ukrayna yÃ¶netimi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸarken, iÃ§i boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±, BrÃ¼ksel'in "yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vesikasÄ±" oldu.

ÅžartlarÄ± yerine getirmesine raÄŸmen Ukrayna ve GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in hala vizelerin kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± da AB'nin verdiÄŸi sÃ¶zlere ne kadar sadÄ±k olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalarÄ±na yol aÃ§tÄ±.

MOLDOVA'DA YENÄ°LDÄ°

Ä°maj ve gÃ¼venirlilik sorunlarÄ± yaÅŸayan AB, eski Sovyet cumhuriyetlerinden Moldova'daki seÃ§imleri Rusya yanlÄ±sÄ± Sosyalist Parti BaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon'un kazanmasÄ±yla Moskova karÅŸÄ±tÄ± Ã§abalarÄ±na darbe aldÄ±. Dodon'un yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼ndeki AB bayraÄŸÄ±nÄ± indirtmesi, BrÃ¼ksel'in etkisinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

BrÃ¼ksel karÅŸÄ±sÄ±nda Moskova etkisinin gÃ¼Ã§lendiÄŸi diÄŸer bir Ã¼lke de Bulgaristan oldu. 6 KasÄ±m'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini Rusya yanlÄ±sÄ± eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Rumen Radev kazandÄ±. SeÃ§imde Radev'in rakibini destekleyen Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, bu sonucun ardÄ±ndan istifa ederken yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n izleyeceÄŸi siyaset tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°TALYA'DA "AB YANLISI POLÄ°TÄ°KALAR" REDDEDÄ°LDÄ°

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Matteo Renzi, 5 AralÄ±k'ta yapÄ±lan anayasa referandumunu kaybedince istifa etmek zorunda kaldÄ±. Referandumun reddi, Renzi'nin "AB yanlÄ±sÄ± politikalarÄ±nÄ±n reddi" olarak deÄŸerlendirilirken, AB karÅŸÄ±tÄ± 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. YapÄ±lacak seÃ§imlerde, avrodan Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± savunan 5 YÄ±ldÄ±z Hareketi'nin iktidara gelmesi durumunda Ä°talya'nÄ±n, AB politikalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim bekleniyor. Devam eden belirsizliÄŸin ise bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde krizi derinleÅŸtirmesinden endiÅŸe ediliyor.

AVUSTURYA'DA AÅžIRI SAÄž YÃœKSELDÄ°

Avusturya'da 22 MayÄ±s'ta yapÄ±lan seÃ§imlerde, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinin (FPÃ–) adayÄ± Norbert Hofer az farkla kaybetti. Ä°tiraz sonucu 4 AralÄ±k'ta tekrarlanan seÃ§imleri yine solcu baÄŸÄ±msÄ±z aday Alexander Van der Bellen'in kazanmasÄ± BrÃ¼ksel'i rahatlattÄ±. Ancak FPÃ–'nÃ¼n hala en gÃ¼Ã§lÃ¼ parti olmasÄ± endiÅŸeye neden oldu.

AB ÃœYELERÄ°, AB'YE Ä°SYAN ETTÄ°

2016'da V4 Ã¼lkeleri olarak bilinen Ã‡ekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ã¼ye Ã¼lkelerin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lan BrÃ¼ksel'e bayrak aÃ§tÄ±. AdÄ±nÄ± ilk toplantÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± Macaristan'Ä±n Visegrad kasabasÄ±ndan alan V4 Ã¼lkeleri, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul etmeyeceklerini duyururken AB'yi ve diÄŸer Ã¼yeleri de politika deÄŸiÅŸikliÄŸine zorladÄ±.

Bu Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan Macaristan Ã¶zellikle dikkat Ã§ekti. Macaristan BaÅŸbakanÄ± Victor Orban, hem sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± hem de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin referandumla tepki toplarken sÄ±k sÄ±k "otokratik eÄŸilim gÃ¶stermekle" suÃ§landÄ±. Orban yÃ¶netimini sert ÅŸekilde eleÅŸtiren LÃ¼ksemburg DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Asselborn, Macaristan'Ä±n AB'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

POLONYA'YA 2 AY SÃœRE VERÄ°LDÄ°

BrÃ¼ksel'in sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bir Ã¼ye Ã¼lke de Polonya oldu. AB Komisyonu, Polonya'ya hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle Anayasa Mahkemesinin yargÄ±lama usullerinde deÄŸiÅŸiklik yapan dÃ¼zenlemeyi geri almasÄ± iÃ§in 2 ay sÃ¼re tanÄ±dÄ±. Polonya ise BrÃ¼ksel'e henÃ¼z dikkate alÄ±p geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil.

28 ÃœYEYE KARÅžI VALONYA

AB ve Kanada arasÄ±ndaki serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±Â CETA, BelÃ§ika'nÄ±n Valonya bÃ¶lgesinin muhalefeti nedeniyle ancak uzun uÄŸraÅŸlar sonucu imzalanabildi.Â BelÃ§ika'nÄ±n 3,5 milyonluk nÃ¼fusa sahip Valonya bÃ¶lgesinin, bÃ¶ylesine bir anlaÅŸmayÄ± veto edebilmesi, AB'nin karar mekanizmalarÄ±nÄ± sorgulattÄ±.

ABD ile yapÄ±lmasÄ± istenen Transatlantik Ticaret ve YatÄ±rÄ±m OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TTIP) geleceÄŸi ise belirsizliÄŸini koruyor. BrÃ¼ksel, anlaÅŸmadan yanayken, 20 Ocak'ta gÃ¶revi devralacak Trump'Ä±n bunu desteklemesi beklenmiyor.