GÃ¼ncelleme: 12:47, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°zmir-Manisa karayolu trafiÄŸe kapandÄ±





Ä°zmir Manisa karayolu Ã¼zerinde bulunan Sabuncubeli kavÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yol kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir Manisa karayolu Ã¼zerinde bulunan Sabuncubeli kavÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yol trafiÄŸe kapandÄ±. Kar lastiÄŸi olmayan araÃ§lar geri gÃ¶nderiliyor.

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