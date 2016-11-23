12:57, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

AslÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davasÄ± baÅŸladÄ±





AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay'Ä±n da olduÄŸu dokuz sanÄ±klÄ± Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem Gazetesi'nin yÃ¶netici ve yazarlarÄ±na yÃ¶nelik davada tutuklu bulunan yazar AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu dokuz sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanÄ±klardan Eren Keskin katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmaya, AslÄ± ErdoÄŸan'Ä±n annesi Mine ErdoÄŸan, CHP'li milletvekilleri BarÄ±ÅŸ Yarkadas, Sezgin TanrÄ±kulu ve Selina DoÄŸan'Ä±n yanÄ±sÄ±ra Almanya, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°sviÃ§re konsolosluk temsilcileri ile Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi de izleyici olarak katÄ±ldÄ±. SanÄ±klarÄ±n kimlik sorgusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma, iddianamenin okunmasÄ±yla devam ediyor.

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