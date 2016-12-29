12:49, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Rusya'dan Hebdo dergisine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi temsilcisiÂ TÃ¼mgeneral Igor Konashenkov, Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ± TU-154 kazasÄ±nÄ± alaycÄ± bir dille karikatÃ¼rize eden Hebdo dergisine tepki gÃ¶sterdi.

FransÄ±z dergisi Charlie Hebdo'da kaza ile ilgili Ã§izilen karikatÃ¼rde uÃ§aktan dÃ¼ÅŸen askeri Ã¼niformalÄ± askerler resmedilerek "KÄ±zÄ±lordu'nun repertuvarÄ± geniÅŸliyor" denildi. KarikatÃ¼r'Ã¼n altÄ±nda" KÃ¶tÃ¼ haber, uÃ§akta Putin yoktu" yazÄ±ldÄ±.

TASS haber ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Ä°gor Konashenkov, "Paris'teki iki ayaklÄ±lar tarafÄ±ndan Ã§izilen bu karikatÃ¼r pisliÄŸe dikkat etmek bile normal bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±dÄ±r. Bu Ã§izimin otantik bir "BatÄ±'nÄ±n tezahÃ¼rÃ¼"dÃ¼r. Bunun savunucularÄ± vedestekÃ§ileri yalnÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum" dedi.

Devlet Duma BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Irina Yarovaya da karikatÃ¼rlerin yayÄ±nlanmasÄ± hakkÄ±nda RIA Novosti'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hiciv dergisindeki en son yayÄ±nÄ±n "insan ahlakÄ± ve hukuka aykÄ±rÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yarovaya, "Bu iÄŸrenÃ§ Ã§izim sanatsal Ã¼retim sayÄ±lmaz. "dedi.





