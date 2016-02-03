13:04, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°stanbul'daki FETÃ– davasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'da gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.Â

Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ilk davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na,Â biri baÅŸka suÃ§tan olmak Ã¼zere 24â€™Ã¼ tutuklu ve 2 tutuksuz sanÄ±k ile bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â

DuruÅŸmada sÃ¶z alan tutuksuz sanÄ±k Cengiz Ã‡alÄ±k, gÃ¶revi boyunca FETÃ– ile mÃ¼cadele ettiÄŸini ve bu yÃ¼zden gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

Bank Asyaâ€™ya yÃ¶nelik soruÅŸturmada bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡alÄ±k, "Kendini devletten daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶ren TUSKONâ€™a yÃ¶nelik yapÄ±lan soruÅŸturmalarda bulundum. 'Kim kimin inine girecek gÃ¶receÄŸiz' diyen iÅŸ adamlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda, aktif gÃ¶rev aldÄ±m. Burada karÅŸÄ±nÄ±zda olmaktan dolayÄ± gocunmuyorum. Ä°stanbul Mali Åžubenin en etkin personellerinden biriydim. Bu yÃ¼zden pasifize edildim." diye konuÅŸtu.Â

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finansal yapÄ±lanmalarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã‡alÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Hain darbe giriÅŸimiyle ilgili, o gÃ¼n iÅŸimin baÅŸÄ±ndaydÄ±m. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden 40 gÃ¼n sonra, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±m. Mali Åžubeye atanan komiser Burak K'nin tuttuÄŸu bir rapor yÃ¼zÃ¼nden buradayÄ±m. Devleti tehdit eden TUSKON soruÅŸturmalarÄ±nda, bir iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Burak K. kendi makam aracÄ±yla bu iÅŸ adamÄ±nÄ± nezaretten aldÄ±rÄ±yordu. Bu iÅŸ adamÄ± TUSKONâ€™un kilit isimlerinden biridir. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n tuttuÄŸu raporlarla ben sanÄ±k durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Beni buraya Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±lar ama yÄ±lmayacaÄŸÄ±m."Â

Ã‡alÄ±k, "Benim 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revimde olmadÄ±ÄŸÄ±m yÃ¶nÃ¼nde raporlar tutulmuÅŸ. FETÃ–â€™ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda, adres tespiti ve ÅŸahÄ±slarÄ±n konumlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§inde bulundum. AkÅŸam da istirahat etmek iÃ§in evime gittim." ifadelerini kullandÄ±.Â

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, sanÄ±k Ã‡alÄ±kâ€™a 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda bazÄ± kiÅŸilere mesajlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

Demirâ€™in, "Darbe olmuÅŸ, BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ kapatmÄ±ÅŸlar. Asker, polisin silahÄ±nÄ± topladÄ±, ÅŸubeden Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar gitmedim' diye mesaj attÄ±n mÄ±?" sorusuna Ã‡alÄ±k, "Evet, eÅŸime bÃ¶yle mesaj attÄ±m. Kendisi iÅŸinden dolayÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ± ve beni merak ediyordu." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

BaÅŸkan Demir'in "Ertesi gÃ¼n saat 11.30â€™da gÃ¶rev yerine gitmiÅŸsin, bu doÄŸru mu?" sorusunu ise Ã‡alÄ±k,Â "HayÄ±r, daha erken gittim. Benim hakkÄ±mda rapor tutan amirimle o saatte karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in gÃ¶reve 11.30'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m yÃ¶nÃ¼nde tutanak tuttu." diye yanÄ±tladÄ±.Â

"Amirlerine 'ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±k, bence siz de gitmeyin' diye bir cÃ¼mle kurdun mu?" sorusuna ise Ã‡alÄ±k, "GÃ¶revimde bulunduÄŸum pozisyon gereÄŸi bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶ylemem imkansÄ±zdÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.Â

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ ve sonrasÄ±nda kuruma giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda personel kartÄ±nÄ±n okutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡alÄ±k, "Bana yapÄ±lanlar, tamamen tasfiye planÄ±dÄ±r. 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ bana bozuk araÃ§ verildi. Bu yÃ¼zden gÃ¶revli bulunduÄŸum yere gidemedim. HakkÄ±mda tutulan raporlar, asÄ±lsÄ±zdÄ±r. ByLock'u hiÃ§ kullanmadÄ±m ve Bank Asyaâ€™da hiÃ§ hesabÄ±m olmadÄ±." diye konuÅŸtu.

DuruÅŸma, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ifade iÅŸlemleriyle devam ediyor.