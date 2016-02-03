Ä°stanbul'daki FETÃ– davasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
15 Temmuz'da gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.Â
Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ilk davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na,Â biri baÅŸka suÃ§tan olmak Ã¼zere 24â€™Ã¼ tutuklu ve 2 tutuksuz sanÄ±k ile bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â
DuruÅŸmada sÃ¶z alan tutuksuz sanÄ±k Cengiz Ã‡alÄ±k, gÃ¶revi boyunca FETÃ– ile mÃ¼cadele ettiÄŸini ve bu yÃ¼zden gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â
Bank Asyaâ€™ya yÃ¶nelik soruÅŸturmada bulunduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡alÄ±k, "Kendini devletten daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶ren TUSKONâ€™a yÃ¶nelik yapÄ±lan soruÅŸturmalarda bulundum. 'Kim kimin inine girecek gÃ¶receÄŸiz' diyen iÅŸ adamlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda, aktif gÃ¶rev aldÄ±m. Burada karÅŸÄ±nÄ±zda olmaktan dolayÄ± gocunmuyorum. Ä°stanbul Mali Åžubenin en etkin personellerinden biriydim. Bu yÃ¼zden pasifize edildim." diye konuÅŸtu.Â
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finansal yapÄ±lanmalarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ã‡alÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
"Hain darbe giriÅŸimiyle ilgili, o gÃ¼n iÅŸimin baÅŸÄ±ndaydÄ±m. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden 40 gÃ¼n sonra, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±m. Mali Åžubeye atanan komiser Burak K'nin tuttuÄŸu bir rapor yÃ¼zÃ¼nden buradayÄ±m. Devleti tehdit eden TUSKON soruÅŸturmalarÄ±nda, bir iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Burak K. kendi makam aracÄ±yla bu iÅŸ adamÄ±nÄ± nezaretten aldÄ±rÄ±yordu. Bu iÅŸ adamÄ± TUSKONâ€™un kilit isimlerinden biridir. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n tuttuÄŸu raporlarla ben sanÄ±k durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Beni buraya Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±lar ama yÄ±lmayacaÄŸÄ±m."Â
Ã‡alÄ±k, "Benim 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ gÃ¶revimde olmadÄ±ÄŸÄ±m yÃ¶nÃ¼nde raporlar tutulmuÅŸ. FETÃ–â€™ye yÃ¶nelik soruÅŸturmalarda, adres tespiti ve ÅŸahÄ±slarÄ±n konumlarÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§inde bulundum. AkÅŸam da istirahat etmek iÃ§in evime gittim." ifadelerini kullandÄ±.Â
Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, sanÄ±k Ã‡alÄ±kâ€™a 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda bazÄ± kiÅŸilere mesajlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â
Demirâ€™in, "Darbe olmuÅŸ, BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ kapatmÄ±ÅŸlar. Asker, polisin silahÄ±nÄ± topladÄ±, ÅŸubeden Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar gitmedim' diye mesaj attÄ±n mÄ±?" sorusuna Ã‡alÄ±k, "Evet, eÅŸime bÃ¶yle mesaj attÄ±m. Kendisi iÅŸinden dolayÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ± ve beni merak ediyordu." cevabÄ±nÄ± verdi.Â
BaÅŸkan Demir'in "Ertesi gÃ¼n saat 11.30â€™da gÃ¶rev yerine gitmiÅŸsin, bu doÄŸru mu?" sorusunu ise Ã‡alÄ±k,Â "HayÄ±r, daha erken gittim. Benim hakkÄ±mda rapor tutan amirimle o saatte karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in gÃ¶reve 11.30'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m yÃ¶nÃ¼nde tutanak tuttu." diye yanÄ±tladÄ±.Â
"Amirlerine 'ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±k, bence siz de gitmeyin' diye bir cÃ¼mle kurdun mu?" sorusuna ise Ã‡alÄ±k, "GÃ¶revimde bulunduÄŸum pozisyon gereÄŸi bÃ¶yle bir ÅŸey sÃ¶ylemem imkansÄ±zdÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.Â
Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ ve sonrasÄ±nda kuruma giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda personel kartÄ±nÄ±n okutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡alÄ±k, "Bana yapÄ±lanlar, tamamen tasfiye planÄ±dÄ±r. 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ bana bozuk araÃ§ verildi. Bu yÃ¼zden gÃ¶revli bulunduÄŸum yere gidemedim. HakkÄ±mda tutulan raporlar, asÄ±lsÄ±zdÄ±r. ByLock'u hiÃ§ kullanmadÄ±m ve Bank Asyaâ€™da hiÃ§ hesabÄ±m olmadÄ±." diye konuÅŸtu.
DuruÅŸma, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ifade iÅŸlemleriyle devam ediyor.
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
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AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli bazÄ± amir ve mÃ¼dÃ¼rlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 46 polis memurunun gÃ¶rev yerleri belli oldu
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin duruÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor
AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay'Ä±n da olduÄŸu dokuz sanÄ±klÄ± Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ± baÅŸladÄ±
Ä°zmir Manisa karayolu Ã¼zerinde bulunan Sabuncubeli kavÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yol kapandÄ±
MP5 silahÄ± ile, MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildi
Adana'da bir uyuÅŸturucu davasÄ±nda mahkeme, 'Ã¶nleme aramasÄ±' ile yapÄ±lan aramayla uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irilmesini hukuka uygun bulup, sanÄ±ÄŸÄ± 'uyuÅŸturucu madde ticareti' suÃ§undan hapse mahkum etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SÃ¶zÃ¼m ona DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in kurulan koalisyon bugÃ¼n DEAÅž'a en bÃ¼yÃ¼k zayiatÄ± verdiren, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belini kÄ±ran El Bab harekatÄ±na hiÃ§bir katkÄ± sunmuyor." dedi
ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.