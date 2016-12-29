GÃ¼ncelleme: 13:17, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Tayin ve terfi olan 46 polisin gÃ¶rev yerleri aÃ§Ä±klandÄ±





Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli bazÄ± amir ve mÃ¼dÃ¼rlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 46 polis memurunun gÃ¶rev yerleri belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (EGM) tarafÄ±ndan bin 493 personelin tayin ve terfilerinin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli bazÄ± amir ve mÃ¼dÃ¼rlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 46Â polis memurunun gÃ¶rev yerleri belli oldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â atamalarÄ±n belirlenmesinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli 7'si ikinci sÄ±nÄ±f, 19'u 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f, 8'i 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f, 12'si emniyet amiri olmak Ã¼zere 46 rÃ¼tbeli polisin yeni gÃ¶rev yeri belirlendi. Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErcÃ¼ment Ã–zinan, Erzincan Polis Meslek YÃ¼ksek Okuluna, BaÅŸakÅŸehir ve AvcÄ±lar'dan sorumlu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Aytekin Uyar, Kocaeli'ye, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'den sorumlu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Kemal Ekiz, Malatya'ya, Åžile ve Sultanbeyliâ€™den sorumlu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°zzet Kaptan, Ä°stanbul Adile Mermerci Polis Okuluna, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gonca LÃ¼leci, ÅžÃ¼krÃ¼ BalcÄ± Polis Okuluna, Maltepe Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Salih Åžahbey, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, EyÃ¼p Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail DinÃ§er Ã–ÄŸÃ¼t, Ä°stanbul Adile Mermerci Polis Okuluna gÃ¶nderildi. Ä°stanbul'a gÃ¶nderilen mÃ¼dÃ¼r ve amir sayÄ±sÄ± ise 29 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

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