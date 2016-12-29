Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± TaÃ§i TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kahraman ve TaÃ§i'nin Meclis Divan Salonu'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam etti.
TaÃ§i, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n eÅŸliÄŸinde, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde atÄ±lan bombalar nedeniyle Meclisin hasar gÃ¶ren bÃ¶lÃ¼mlerini gezdi.
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli bazÄ± amir ve mÃ¼dÃ¼rlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 46 polis memurunun gÃ¶rev yerleri belli oldu
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev yerine gitmedikleri ve halkÄ±n direncini kÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin duruÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor
AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay'Ä±n da olduÄŸu dokuz sanÄ±klÄ± Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ± baÅŸladÄ±
Ä°zmir Manisa karayolu Ã¼zerinde bulunan Sabuncubeli kavÅŸaÄŸÄ±nda yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yol kapandÄ±
MP5 silahÄ± ile, MPT-76'nÄ±n Ã§izim ve Ã¼retim planlarÄ±nÄ± satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Silah FabrikasÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ne 12 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildi
Adana'da bir uyuÅŸturucu davasÄ±nda mahkeme, 'Ã¶nleme aramasÄ±' ile yapÄ±lan aramayla uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irilmesini hukuka uygun bulup, sanÄ±ÄŸÄ± 'uyuÅŸturucu madde ticareti' suÃ§undan hapse mahkum etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SÃ¶zÃ¼m ona DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele iÃ§in kurulan koalisyon bugÃ¼n DEAÅž'a en bÃ¼yÃ¼k zayiatÄ± verdiren, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belini kÄ±ran El Bab harekatÄ±na hiÃ§bir katkÄ± sunmuyor." dedi
ByLock kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 45 kiÅŸiden, 31'i yakalandÄ±
Ekonomik olarak zor duruma dÃ¼ÅŸmeleri nedeniyle iÅŸ yerini kapatan veya iflas eden esnafÄ±n gelir kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi etmek Ã¼zere Ahilik SigortasÄ± Fonu kurulacak.