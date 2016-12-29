13:22, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± TaÃ§i TBMM'de





TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Kahraman ve TaÃ§i'nin Meclis Divan Salonu'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam etti. TaÃ§i, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n eÅŸliÄŸinde, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde atÄ±lan bombalar nedeniyle Meclisin hasar gÃ¶ren bÃ¶lÃ¼mlerini gezdi.

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