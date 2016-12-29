13:37, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Tunceli'de DHKP-C'ye bÃ¼yÃ¼k darbe





DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, DHKP-C'ye yÃ¶nelik operasyonlar, olumsuz kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na raÄŸmen devam ediyor. DÃ¼nÂ TunceliÂ kÄ±rsalÄ± Ã‡at Vadisi'nde bulunan AÅŸaÄŸÄ±ÅŸavaliler Mahallesi'ne dÃ¼zenlenen operasyonda, bÃ¶lgedeki son 2 Â DHKP-C Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. Nisan ayÄ±nda bu yana bÃ¶lgede yapÄ±lan kara ve hava destekli operasyonlarda 14 DHKP-C'li etkisiz hale getirilmiÅŸti. BÃ¶ylece Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 16 terÃ¶ristten oluÅŸan Tunceli kÄ±rsalÄ±ndaki grubu etkisiz hale getirilmiÅŸ oldu. Operasyonlarda Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi de bulundu. Son 4 aylÄ±k dÃ¶nemde Tunceli ve bÃ¶lgesinde yapÄ±lan operasyonlarla, DHKP-C'nin yanÄ± sÄ±ra PKK ve TÄ°KKO'dan 100'Ã¼n Ã¼zerinde terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. GÃ¼venlik kuvvetlerinin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±ndan dolayÄ±Â Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, Ã¶rgÃ¼tlerinden kaÃ§mak iÃ§in "Ben baÅŸka yerlerde eylem yapmak istiyorum." gibi bahaneler kullanmaya baÅŸladÄ±klarÄ± da belirlendi.

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