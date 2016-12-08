13:40, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Afganistan'da 16 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Taliban'a katÄ±ldÄ±





CÃ¼zcan vilayetinde 16 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Taliban safÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan'Ä±n Emniyet Amiri Abdulhafiz HaÅŸi, CÃ¼zcan'Ä±n Åžirkhil karakolunda gÃ¶rev yapan Molla Taher komutasÄ±ndaki 15 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin komutanlarÄ±yla Taliban'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Karakoldaki bazÄ± gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin komutanlarÄ± tarafÄ±ndan zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden HaÅŸi, konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. HaÅŸi, daha Ã¶nce Taliban safÄ±ndan faaliyet gÃ¶steren Molla Taher'in geÃ§tiÄŸimiz aylarda barÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lmasÄ± Ã¼zerine bir karakola komutan olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Taliban sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit ise Molla Taher ile beraber 30 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin kendi saflarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ä°lgili Konular Afganistan taliban

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.