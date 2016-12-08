Afganistan'da 16 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Taliban'a katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan'Ä±n Emniyet Amiri Abdulhafiz HaÅŸi, CÃ¼zcan'Ä±n Åžirkhil karakolunda gÃ¶rev yapan Molla Taher komutasÄ±ndaki 15 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin komutanlarÄ±yla Taliban'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Karakoldaki bazÄ± gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin komutanlarÄ± tarafÄ±ndan zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden HaÅŸi, konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HaÅŸi, daha Ã¶nce Taliban safÄ±ndan faaliyet gÃ¶steren Molla Taher'in geÃ§tiÄŸimiz aylarda barÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lmasÄ± Ã¼zerine bir karakola komutan olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Taliban sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit ise Molla Taher ile beraber 30 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin kendi saflarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Endonezya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, "ArtÄ±k Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
CÃ¼zcan vilayetinde 16 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Taliban safÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
FransÄ±z Hebdo dergisinin Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§izim dolayÄ±sÄ±yla Rus yetkililerin tepkisini aldÄ±
AB iÃ§in 2016, Brexit ile geleceÄŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ile "yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼yelerinin "isyan" ettiÄŸi ve BrÃ¼ksel karÅŸÄ±tÄ± popÃ¼list partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi bir yÄ±l oldu
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Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'un iktidara geldiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana 340 kiÅŸinin idam edildiÄŸi, idam edilen 340 kiÅŸiden 140'Ä±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilisi olduÄŸu bildirildi
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12 bin Yahudi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve AmerikalÄ±larÄ±n kumar cenneti Uruguay'a Ä°srailli firmalarÄ±n 20 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±yla bir gÃ¼venlik merkezi aÃ§Ä±ldÄ±
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Kerry'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Abbas, anlaÅŸmalarÄ±n uygulamasÄ± durumunda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini yeniden baÅŸlatmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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