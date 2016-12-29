13:42, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Mersin'deki selde bir Ã¶lÃ¼





Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin Toroslar ilÃ§esine baÄŸlÄ± YalÄ±nayak mahallesinde sel sularÄ±na kapÄ±lan 30 yaÅŸlarÄ±nda Ã¼zerinden kimlik Ã§Ä±kmayan bir kadÄ±n boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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