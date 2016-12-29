Mersin'deki selde iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mersin il merkezinde geceden beri etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bazÄ± bÃ¶lgelerde sele neden olurken kentte adeta "afet" durumu yaÅŸanÄ±yor. Åžu ana kadar iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.
Kentte etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle birÃ§ok cadde sular altÄ±nda kaldÄ±. Sabah saatlerinde iÅŸlerine gitmek iÃ§in trafiÄŸe Ã§Ä±kanlardan bazÄ±larÄ± su birikintileri nedeniyle yolda kalÄ±rken, bazÄ± toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n da bozulduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kentin sahil ÅŸeridinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± ise sular altÄ±nda kaldÄ±.
Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan uyarÄ±da, "DÃ¼n geceden beri etkisini gÃ¶steren saÄŸanak nedeniyle meydana gelen olumsuz durumlardan etkilenmemek iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±n gerekmedikÃ§e evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ± Ã¶nemle rica olunur." ifadesine yer verildi.Â
Mersin ValiliÄŸi de kent merkezi ve ilÃ§elerde etkili olan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle zorunlu kalÄ±nmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Acil durumlarda 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezimizi arayÄ±p bilgi vermeleri vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
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Kentte etkisini sÃ¼rdÃ¼ren yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle birÃ§ok mahallede olumsuzluklar yaÅŸanÄ±rken, vatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± olumsuz durumlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerek sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.
Ä°l merkezindeki Mezitli, Akdeniz, YeniÅŸehir ve Toroslar ilÃ§eleri ile Tarsus, Ã‡amlÄ±yayla, Erdemli'deki tÃ¼m okullarda eÄŸitime bugÃ¼n ara verildi.
Mersin Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentteki yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle eÄŸitime 2 gÃ¼n ara verildiÄŸini duyurdu.
Ã–te yandan, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinin sahil ÅŸeridindeki Adnan Menderes BulvarÄ±'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± su bastÄ±.Â TaÅŸan deniz sularÄ±nÄ±n da etkisiyle ulaÅŸÄ±ma kapanan caddede Ã§ok sayÄ±da araÃ§ mahsur kaldÄ±, iÅŸ yerlerini de su bastÄ±.Â Belediye ekipleri, iÅŸ makineleri ve vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla su tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â
Ä°tfaiye ekiplerinin de destek verdiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmada, araÃ§larÄ±ndan Ã§Ä±kamayan ve yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§emeyen vatandaÅŸlar kepÃ§e yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.Â
Caddede mahsur kalan araÃ§larÄ±n vinÃ§lerle kurtarÄ±lma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla yoldaki suyun denize akmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor.Â
Ã–te yandan, merkez Toroslar ilÃ§esinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle debisi yÃ¼kselen derede bir kadÄ±n cesedi bulundu.
KadÄ±nÄ±n kimliÄŸinin ve Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, bÃ¶lgeyi etkileyen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin, bugÃ¼n akÅŸam saatlerine kadar Hatay, Mersin ile Adana'nÄ±n sahil kesimlerinde Ã§ok kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerde ise yoÄŸun kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi
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CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
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