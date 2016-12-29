13:41, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Endonezya'dan Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yardÄ±m





Endonezya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, "ArtÄ±k Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya hÃ¼kÃ¼meti Myanmar'daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara insani yardÄ±m gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±. Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, bugÃ¼n Rohignyalar iÃ§in hazÄ±rlanan yardÄ±mlarÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Cakarta'nÄ±n kuzeyindeki Tanjung Priok LimanÄ±'ndan yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "ArtÄ±k RohingyalarÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±." dedi. Widodo, yardÄ±m paketlerinin Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin taleplerine uygun biÃ§imde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "10 konteyner yardÄ±m yola Ã§Ä±ktÄ±. YardÄ±m paketlerimiz Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin istekleri doÄŸrultusunda giysi, gÄ±da ve ilaÃ§lardan oluÅŸuyor." diye konuÅŸtu. Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Retno Marsudi, 6 AralÄ±k'ta Myanmar'a giderek Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ile bir araya gelmiÅŸti. Retno, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yapÄ±lacak yardÄ±mÄ± kabul edeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Â Â

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