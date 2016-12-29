13:47, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

DEAÅž'Ä±n infazcÄ±larÄ± ve siber gÃ¶revlisi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda kiraladÄ±klarÄ± bir evde bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak dÃ¼n adliyeye sevk edilen IraklÄ± Bessam Hamid Ä°smail Åžemberi, Alaa Waleed Madhy Al-Bani, Ahmed KhaÄ±rÄ± Shukur Shukur, Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al KhafajeÄ±, Aymen Ismael Khaleel Khaleel ve Ali KhaÄ±rÄ± Shukur Shukur tutuklandÄ±.

Irak'tan gelen 7 kiÅŸinin DEAÅž'da aktif gÃ¶rev aldÄ±klarÄ± belirlendi. 7 kiÅŸinin Irak'Ä±n El Anbar kentinde Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyet gÃ¶sterdikleri, burasÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kmaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±klarÄ±, sahte belgelerle ikametgah izni aldÄ±klarÄ± ve kendilerini kamufle ettikleri belirlendi.

Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi'nin evlerine yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nla 7 kiÅŸi yakalanÄ±rken, Sakarya'da uyuyun hÃ¼cre durumunda olduklarÄ±, Ã¼lkemize yÃ¶nelik eylem yapma ihtimallerinin de bulunduÄŸu belirtildi. Tutuklanan Bessam Hamid Ä°smail Åžemberi ile Alaa Waleed Madhy Al-Bani'nin Ã¶rgÃ¼t adÄ±na birÃ§ok infaz yaptÄ±klarÄ± tespit edildi. Ä°ki kiÅŸinin siyah Ã¼niforma giyerek silahlÄ± olarak faaliyet gÃ¶sterdikleri ve infazcÄ± olarak nitelendirilen gÃ¶revde bulunduklarÄ±, Åžemberi'nin DEAÅž polisleri iÃ§erisinde sorumlu dÃ¼zeyde olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

DEAÅž'IN SÄ°BER GÃ–REVLÄ°SÄ°

Tutuklanan Ahmet KhaÄ±rÄ± Shukur Shukur'un ise Ã¶rgÃ¼tÃ¼n siber gÃ¶revlisi olduÄŸu, DEAÅž adÄ±na sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mlarda bulanan hesaplarÄ±n hacklenmesi ve kendi bÃ¶lgesinde Ã¶rgÃ¼t aleyhine yorumlar yapanlarÄ± tespit edip Ã¶rgÃ¼tÃ¼n birimlerine yÃ¶nlendirdiÄŸi belirlendi.

Tutuklanan Mahmood Mudhafar Yaseen Yaseen, Mohammed Yaseen Hameed Al KhafajeÄ± ve Aymen Ismael Khaleel Khaleel'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kontrol ekibinden olduklarÄ±, Afgani tarzda giyinerek silahlÄ± olarak halk iÃ§inde gezip araÅŸtÄ±rma yaparak Ã¶rgÃ¼te biat etmeyenleri tespit edip Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisindeki polis ekibine bildiren muhbir olduklarÄ±, ayrÄ±ca halktan ve esnaftan Ã¶rgÃ¼t adÄ±na zekat adÄ± altÄ±nda para topladÄ±klarÄ±, vermeyenlerin bilgilerini ise Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisindeki polise bildirerek zorla para alÄ±nmamasÄ± saÄŸladÄ±klar tespit edildi.

Ali KhaÄ±rÄ± Shukur Shukur'un ise DEAÅž iÃ§erisinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yakÄ±n dÃ¶vÃ¼ÅŸ eÄŸitimi verdiÄŸi, aynÄ± zamanda Ã¶rgÃ¼te zekat topladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. 7 IraklÄ± hakkÄ±nda Irak merkezi yÃ¶netim tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸ yakalama kararÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bildirildi.

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