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14:00, 29 Aralık 2016 Perşembe

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Anayasa paketinde bir değişiklik daha
Anayasa paketinde bir değişiklik daha

Cumhurbaşkanı'na bürokrasi atamalarında geniş yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden düşürüleceği belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa teklif paketinden 14. maddenin de çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu madde Cumhurbaşkanı’na “devletteki üst düzey kamu atamalarıyla ilgili geniş yetkiler” getiriyordu.

Yeni Anayasa paketi toplamda 21 madde olarak komisyona gelmiş, metinden daha önce yedek milletvekilliğini düzenleyen kısım, dün de CHP'lilerin, “Cumhurbaşkanı'na eyalet kurma yetkisi veriyor” dediği madde çıkarılmıştı. 14. maddenin de düşürülmesi halinde teklif metnindeki madde sayısı da 18’e inecek.



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