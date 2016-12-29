14:01, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°cralÄ±k olan 9 bin 200 kiÅŸinin borcu siliniyor



Foto: ArÅŸiv

GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan dÃ¼zenlemeyle, geÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu silinecek. 'TORBA KANUN'DA YER ALDI BakanlÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan ve geÃ§en hafta TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edilen "Torba Kanun TasarÄ±sÄ±"nda yer alan dÃ¼zenleme ile evde bakÄ±m yardÄ±mÄ± alan yoksul durumdaki binlerce vatandaÅŸÄ±n devlete sehven zamanÄ±nda bildirimde bulunmamasÄ± sebebiyle borÃ§lu duruma dÃ¼ÅŸmesi sonucu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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