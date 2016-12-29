14:01, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Suriye'de rejimin yerel milislerine yeni yapÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin yerel milis gÃ¼Ã§leri yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lÄ±yor. Rejime yakÄ±n kaynaklar yeni yapÄ±lanmaya gereken bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§enin Rusya tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°ranlÄ± milislere baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini savundu.

Esad rejiminin emrindeki milis gÃ¼Ã§leri halihazÄ±rda 6 ana gruptan oluÅŸuyor.

Toplamda 25 bine kiÅŸiye yakÄ±n yerel milis gruplardan en Ã§ok bilinenleri, sayÄ±larÄ± 15 bin civarÄ±nda olan ve halk arasÄ±nda "ÅŸebbiha" olarak adlandÄ±rÄ±lanlar.

Yerel milis grubun geri kalan 10 bine yakÄ±n kÄ±smÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Baas Birlikleri, MeÅŸru MÃ¼dafaa Birlikleri, SÃ¼ryani Koruma Birlikleri ve Lazkiye'de aktif DaÄŸ KartallarÄ± ve DireniÅŸ Birlikleri adlÄ± gruplar oluÅŸturuyor.

Esed rejimi, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Halep kent merkezinin tamamÄ±nÄ± ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, milis gÃ¼Ã§lerini yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yor.

Yeni yapÄ±da, tÃ¼m milis gruplar "BeÅŸinci Kolordu" adÄ± altÄ±nda toplanacak.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, "BeÅŸinci Kolordu" adÄ± verilen yeni oluÅŸuma bir taraftan da insan kaynaÄŸÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde vatandaÅŸlara gÃ¼n boyu SMSler gÃ¶ndererek Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor.

Ä°nsan kaynaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken rejim, memurlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in, milis gÃ¼ce katÄ±lacaklarÄ±n kendi kurumlarÄ±ndaki kadrolarÄ±nÄ± koruma sÃ¶zÃ¼ veriyor.

Rejimin Din Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da camilerde cuma hutbelerinde BeÅŸinci Kolordu iÃ§in propaganda yapÄ±yor.

SAVAÅž SUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N "KAYIT DIÅžI ASKERLER"

Genel olarak rejimin milis gÃ¼Ã§ kullanmasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca nedeni, ordunun yetersiz kalmasÄ±.

Rejim, milisleri, meskun mahallerdeki gÃ¼venlik iÅŸlerinin yanÄ±nda cephelerde kullanÄ±yor.

Milis gÃ¼Ã§ler genellikle resmi kayÄ±tlarda gizlendiÄŸi iÃ§in, iÃ§ savaÅŸlar sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda savaÅŸ suÃ§larÄ±ndan sorumlu tutulmalarÄ± zorlaÅŸÄ±yor.

Rejim bir anlamda "kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± asker" olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bu unsurlarÄ±n iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n sorumluÄŸundan daha kolay kaÃ§abiliyor.

Kendi iradesiyle milis gÃ¼ce katÄ±lanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan genellikle, siyasi ve dini motivasyonlara baÄŸlÄ± aidiyet duygusu ile gelir temin etme amaÃ§larÄ± aÄŸÄ±r basÄ±yor.

KatÄ±lÄ±mlar, zorunlu askerlikten farklÄ± olarak, yakÄ±n zamana kadar gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rejim milislerin "siyasi sadakat"inden de istifade ediyor.

Ancak, doÄŸu Halep'in ele geÃ§irilmesi sÄ±rasÄ±nda rejimin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ok sayÄ±da erkekten, zorunluÄŸu askerliÄŸe alÄ±nmayanlar, BeÅŸinci Kolordu'ya yÃ¶nlendirildi. KatÄ±lmayÄ± kabul etmeyenler, ailelerinin gÃ¼vende olmayacaÄŸÄ± sÃ¶ylenerek tehdit edildi.

BÃœYÃœK BÃœTÃ‡E RUSYA'DAN

Yeni milis gÃ¼cÃ¼ne katÄ±lanlar, yaklaÅŸÄ±k 200 dolara karÅŸÄ±lÄ±k gelen 100 bin Suriye lirasÄ± alacak. DiÄŸer milis gruplarÄ±nda ise ortalama Ã¼cret bunun Ã¼Ã§te biri.

Rejime yakÄ±n olan ve bilgi veren kaynaklar, mali aÃ§Ä±dan Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ iÃ§inde bulunan rejimin, sayÄ±larÄ± onbinlere varabilecek gruba Ã¼Ã§ kat Ã¶deme yapacaÄŸÄ± bir bÃ¼tÃ§e bulmasÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Kaynaklar, yeni oluÅŸumun bÃ¼tÃ§esini Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Bu sayede rejimin Ä°ran destekli gruplara olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken kaynaklar, Rusya'nÄ±n rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin artan etkisinden rahatsÄ±z olduÄŸunu savundu.

Muhalif Åžam Askeri Meclisi'nin BaÅŸkanÄ± Albay Ammar en-Nimr, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejim ordusunun son yÄ±llarda oldukÃ§a yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, savaÅŸ gÃ¼cÃ¼ kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rejimin milislere aÄŸÄ±rlÄ±k vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

RUSYA Ä°RAN DESTEKLÄ° MÄ°LÄ°SLERDEN RAHATSIZ

Rusya'nÄ±n Suriye'de Hizbullah'a karÅŸÄ± Ä°srail'e bazÄ± askeri kolaylÄ±klar saÄŸlamasÄ±, Moskova-Tahran arasÄ±ndaki Ã§Ä±kar farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesi olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya ve Ä°srail askeri heyetleri geÃ§en sene bir dizi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirerek, Suriye'de hava sahasÄ± koordinasyonu iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Suriye hava sahasÄ±na hakim olan Rusya, zaman zaman Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey Hizbullah yÃ¶neticilerini ve silah depolarÄ±nÄ± vurmasÄ±na gÃ¶z yumuyor.

Rusya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile birlikte uzun mÃ¼zakereler sonucu rejime kabul ettirdiÄŸi Halep'te ateÅŸkes ve tahliye kararÄ±, Ä°ran komutasÄ±ndaki yabancÄ± milis gruplarca sabote edilmiÅŸti. Ä°ranlÄ± General Seyid Cevad komutasÄ±ndaki rejim yanlÄ±sÄ± terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Lazkiye'deki Rus hava Ã¼ssÃ¼ HÄ±meymim'den kalkan insansÄ±z hava araÃ§larÄ± (Ä°HA) milisleri gÃ¶zetlemeye almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hlali sÃ¼rdÃ¼ren bazÄ± milislerin Rus Ä°HA'larÄ±nca vurulduÄŸu iddia edilmiÅŸti.