DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu toplanamadÄ±.
Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸimi aÃ§tÄ±ktan sonra BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AydÄ±n, birleÅŸimi, 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±. Â
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi
Mardin'de sosyal medyadaPKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutman 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±