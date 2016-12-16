14:17, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

TBMM Genel Kurulu toplanamadÄ±





TBMM Genel Kurulu BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan toplanamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulu toplanamadÄ±. Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸimi aÃ§tÄ±ktan sonra BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AydÄ±n, birleÅŸimi, 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±. Â

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