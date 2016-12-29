14:22, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonu





Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutman 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi. FETÃ–/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi (ALKÃœ) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 13 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3'Ã¼ kadÄ±n, 22 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutmanÄ±n, Alanya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi'ndeki ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Alanya Devlet Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinden sonra Ã¶rgÃ¼t kontrolÃ¼ndeki bankaya para yatÄ±rmaya devam ettikleri, Ã¶rgÃ¼te ait yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± ziyaret ederek, eÄŸitim verdikleri Ã¶ÄŸrenildi.

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