Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi.
FETÃ–/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi (ALKÃœ) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 13 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3'Ã¼ kadÄ±n, 22 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutmanÄ±n, Alanya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi'ndeki ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Alanya Devlet Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, adliyeye sevk edildi.
ÅžÃ¼phelilerin 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinden sonra Ã¶rgÃ¼t kontrolÃ¼ndeki bankaya para yatÄ±rmaya devam ettikleri, Ã¶rgÃ¼te ait yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± ziyaret ederek, eÄŸitim verdikleri Ã¶ÄŸrenildi.
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma Ä°lÃ§esi'nde etkili olan ve saatteki hÄ±zÄ± 90 kilometreye kadar Ã§Ä±kan poyraz, Ã¶zellikle deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi
Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± 2. DÃ¶nem SÄ±navÄ±'na giren bazÄ± adaylar sÄ±navda iptal edilen sorularÄ±n doÄŸru kabul edilerek puanlamaya dahil edilmesi iÃ§in KDK'ya baÅŸvurdu.
Fatih Zeyrek Mahallesi Haydar Caddesi'nde daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan 2 katlÄ± bina Ã§Ã¶ktÃ¼
Mersin'de sel sularÄ±na kapÄ±lan iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Suriye'deki ateÅŸkes sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± hat kuruldu
PKK'lÄ±larÄ±n cenazesine ve taziyesine katÄ±lan HDP Van Milletvekili Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da bu akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi
Mardin'de sosyal medyadaPKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve okutman 22 kiÅŸi adliyeye sevk edildi
GeÃ§miÅŸte aldÄ±klarÄ± evde bakÄ±m yardÄ±mÄ±ndan dolayÄ± icraya dÃ¼ÅŸen 9 bin 200 yoksul vatandaÅŸÄ±n toplamda 51 milyon 870 bin liralÄ±k borcu siliniyor
CumhurbaÅŸkanÄ±'na bÃ¼rokrasi atamalarÄ±nda geniÅŸ yetkiler veren 14. maddenin de teklif metninden dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Sakarya'da, DEAÅž Ã¼yesi 7 IraklÄ± tutuklandÄ±. Tutuklananlardan 2'sinin Ã¶rgÃ¼tte infazcÄ± olduÄŸu, 1 kiÅŸinin ise siber gÃ¶revlisi olduÄŸu belirlendi.
DHKP-C'ye yÃ¶nelik Tunceli kÄ±rsalÄ±nda nisan ayÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 16 DHKP-C'linin etkisiz hale getirildiÄŸi ve bÃ¶lgenin Ã¶rgÃ¼tten temizlendiÄŸi bildirildi
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim TaÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB, Suriyeliler iÃ§in kullanÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye taahhÃ¼t ettiÄŸi 3 milyar avrodan ancak 691 milyonunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ulaÅŸtÄ±rdÄ±