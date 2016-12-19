14:24, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±na 3 tutuklama





Mardin'de sosyal medyadaPKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheliden 3'Ã¼ tutuklandÄ±. KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda ÅŸÃ¼pheliler Kamuran A, Abdurrahim M, YaÅŸar C. ve M.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Kamuran A, Abdurrahim M. ve YaÅŸar C tutuklandÄ±, M.Ã‡. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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