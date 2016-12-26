DÃ¼ÅŸen Rusya uÃ§aÄŸÄ±nda ilk rapor aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov, 25 AralÄ±k'ta Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 tipi Rus uÃ§aÄŸÄ±na iliÅŸkin arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Rusya hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan oluÅŸturulan, Sokolov'un baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, soruÅŸturmada elde edilen ilk verileri Moskova'da dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±.
Sokolov,Â Karadeniz'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ana safhanÄ±n tamamladÄ±ÄŸÄ± bilgisini vererek, bu zamana kadar 19 cesede, 13'Ã¼ bÃ¼yÃ¼k olmak Ã¼zere 2 binin Ã¼zerinde uÃ§ak parÃ§asÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
UÃ§aÄŸÄ±n Karadeniz'e Ã§akÄ±ldÄ±ktan sonra tamamen parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sokolov, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n farklÄ± ÅŸekillerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini,18 geminin bÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceÄŸini, teknik ekibin denizden Ã§Ä±kan kara kutu ve uÃ§ak parÃ§alarÄ±nÄ± inceleyerek kazanÄ±n nedenini belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi. Adli tÄ±p kurumunun da gerekli DNA analizlerini yaparak cesetlerin kimliÄŸini tespit edeceÄŸi belirtildi.
Komisyonda yer alan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi Sergey Baynetov, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme nedenine iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ±n en az 30 gÃ¼n sonra elde edilebileceÄŸini ifade etti.
Baynetov, Tu-154 tipi uÃ§aklarda sadece 2 kara kutunun yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, dÃ¼ÅŸen uÃ§aktaki her iki kara kutunun bulunduÄŸunu ve ÅŸu anda gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
UÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸme nedeniyle ilgili 7-8 senaryo Ã¼zerinde durduklarÄ±nÄ± dile getiren Baynetov, "UÃ§akta bir patlama olmadÄ±. Ancak terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± farklÄ± yollarla da yapÄ±labilir. Bu ihtimali soruÅŸturma dÄ±ÅŸÄ±nda tutmuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
Bayterov, Tu-154'Ã¼n dÃ¼ÅŸene kadarki uÃ§uÅŸ sÃ¼resinin yaklaÅŸÄ±k 70 saniye, yÃ¼ksekliÄŸinin 250 metre ve hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 360-370 kilometre olarak tespit edildiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili de bir ay iÃ§inde tÃ¼m DNA ve kimlik teÅŸhis iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â
Yetkililer ayrÄ±ca kaza nedenine iliÅŸkin ilk resmi sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanana kadar Tu-154'lerin uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu belirtti.Â
Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uÃ§aÄŸÄ±n SoÃ§i'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. UÃ§ak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim Ã¼ssÃ¼nde yeni yÄ±l konseri vermek iÃ§in giden koro Ã¼yelerini taÅŸÄ±yordu.
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Rusya'da Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Tu-154 uÃ§aÄŸÄ± ile ilgili soruÅŸturma komisyonu elde edilen ilk verileri aÃ§Ä±kladÄ±
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