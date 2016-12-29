Putin: Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Putin, Åžam ile muhalefet arasÄ±nda Ã¼Ã§ belge imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Putin, "Ä°lk belge, Suriye topraklarÄ±nda ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±yla ilgili. Ä°kinci belge, ateÅŸkes rejiminin kontrolÃ¼yle ilgili Ã¶nlemlere yÃ¶nelik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ belge ise Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda bir bildiri" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda, Ã¼lke genelinde 30 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ saat 00.00 itibariyle ateÅŸkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "(Suriye'de varÄ±lan ateÅŸkes mutabakatÄ±) BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Bu dÃ¼zenlemeye TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek vermektedir." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
Ã‡in'in son Ã¼Ã§ ayda gÃ¼venlik ve saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma bahanesi ile DoÄŸu TÃ¼rkistan'da yÄ±ktÄ±ÄŸÄ± camilerin Ã§oÄŸunun saÄŸlam olduÄŸu belirtiliyor
Endonezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karnavian, "GeÃ§miÅŸte DEAÅž ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan Endonezya vatandaÅŸlarÄ±yla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye hÃ¼kÃ¼meti ile muhalefetin ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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Endonezya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Widodo, "ArtÄ±k Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyoruz. BugÃ¼n ilk yardÄ±m konteynerlerimiz yola Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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FransÄ±z Hebdo dergisinin Karadeniz'de dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§izim dolayÄ±sÄ±yla Rus yetkililerin tepkisini aldÄ±
AB iÃ§in 2016, Brexit ile geleceÄŸinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ile "yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÄ±nandÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼yelerinin "isyan" ettiÄŸi ve BrÃ¼ksel karÅŸÄ±tÄ± popÃ¼list partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§tiÄŸi bir yÄ±l oldu
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