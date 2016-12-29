14:27, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Putin: Suriye'de ateÅŸkes saÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'de TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Putin, Åžam ile muhalefet arasÄ±nda Ã¼Ã§ belge imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Putin, "Ä°lk belge, Suriye topraklarÄ±nda ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ±yla ilgili. Ä°kinci belge, ateÅŸkes rejiminin kontrolÃ¼yle ilgili Ã¶nlemlere yÃ¶nelik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ belge ise Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda bir bildiri" dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Suriyeâ€™de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda, Ã¼lke genelinde 30 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ saat 00.00 itibariyle ateÅŸkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "(Suriye'de varÄ±lan ateÅŸkes mutabakatÄ±) BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r. Bu dÃ¼zenlemeye TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu garantÃ¶r sÄ±fatÄ±yla destek vermektedir." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.